महाराष्ट्राचा राज्यमासा कोणता? ९९ टक्के लोकांना माहिती नाही

Pranali Kodre
महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी शेकरू, तर राज्यपक्षी हरियाल असल्याचे अनेकांना माहिती आहे.
Maharashtra’s Official State Animal & Bird
Sakal
मात्र अनेकांना हे माहित नाही की महाराष्ट्राचा राज्यमासाही आहे.
Maharashtra’s Official State Fish : Silver Pomfret
Sakal
महाराष्ट्र राज्याला मोठी किनारपट्टी लाभली आहे, तसेच अनेक प्रसिद्ध नद्याही महाराष्ट्रात आहेत, त्यामुळे अनेकांसाठी मासेमारी हा प्रमुख उद्योग आहे.
Maharashtra’s Official State Fish : Silver Pomfret
Sakal
यातूनच सप्टेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र सरकारने राज्यमासा म्हणून पांढऱ्या पापलेटला (Silver Pomfret) घोषित केले.
Maharashtra’s Official State Fish : Silver Pomfret
Sakal
पांढऱ्या पापलेटचे शास्त्रीय नाव Pampus argenteus आहे.
Maharashtra’s Official State Fish : Silver Pomfret
Sakal
गेल्या काही वर्षात पापलेटचे उत्पादन घटल्याने त्याच्या संवर्धनासाठी आणि कोळी बांधवांच्या रोजगाराचे रक्षण व्हावे म्हणून याला राज्यमासा म्हणून घोषित केले.
Maharashtra’s Official State Fish : Silver Pomfret
Sakal
पांढरा पापलेट महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर आढळणारा मासा असून कोळी बांधवांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन आहे.
Maharashtra’s Official State Fish : Silver Pomfret
Sakal
दियासला चपटा आणि चवीला उत्कृष्ट असणाऱ्या पांढऱ्या पापलेटला फक्त महाराष्ट्रात नाही, तर जगभरातच मागणी असून भारतातून सर्वाधिक निर्यात होणाऱ्या सी-फूडपैकी आहे.
Maharashtra’s Official State Fish : Silver Pomfret
Sakal
समुद्राच्या उथळ आणि गाळाच्या भागात हे मासे प्रामुख्याने थव्याने राहतात.
Maharashtra’s Official State Fish : Silver Pomfret
Sakal
हा पापलेट मासा भारतातील सर्वात महागड्या माशांपैकी एक आहे.
Maharashtra’s Official State Fish : Silver Pomfret
Sakal
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Sakal