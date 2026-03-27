उन्हाळ्यात कमी खर्चात फिरायचंय ? महाराष्ट्रातील ही १० ठिकाणे तुमच्यासाठी आहेत परफेक्ट

Yashwant Kshirsagar

महाराष्ट्रात उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये फिरण्यासाठी अनेक बजेटफ्रेंडली पर्यटनस्थळे आहेत. त्यातील काही ठिकाणांबद्दल आपण जाणून घेऊया.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

महाबळेश्वर

सह्याद्रीच्या १३७२ मीटर उंचीवर वसलेले महाबळेश्वर उन्हाळ्यातही सुखद थंड राहते. मे महिन्यात राज्यभरात उकाडा असताना इथे पिढ्यान्पिढ्या कुटुंबे थंडीचा आनंद घेण्यासाठी येतात.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

लोणावळा-खंडाळा

फक्त ५ किलोमीटर अंतरावर असलेली ही दोन्ही ठिकाणे एकत्र भेट देण्यासाठी उत्तम आहेत. लोणावळा गजबजलेले आणि चिक्कीचe स्वर्ग आहे, तर खंडाळा शांत दरीच्या विहंगम दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

माथेरान

भारतातील एकमेव थंड हवेचे ठिकाण जिथे १९१० पासून मोटार वाहनांवर पूर्ण बंदी आहे. येथे टॉय ट्रेनने जाता येते आणि शांतता, स्वच्छ हवा व निसर्गाचा खरा आनंद मिळतो.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

पाचगणी

१३३४ मीटर उंचीवर वसलेले पाचगणी पाच टेकड्यांमुळे प्रसिद्ध आहे. महाबळेश्वरपेक्षा कमी व्यावसायिक आणि अधिक शांत असल्याने इथे नैसर्गिक रचना आणि शांत वातावरणाचा आनंद घेता येतो.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

भंडारदरा

आहिल्याननगर जिल्ह्यातील हे खोरे मुख्य रस्त्यापासून थोडे दूर आहे. येथे शतकापूर्वीचे जुने धरण, अम्ब्रेला धबधबा आणि महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर कळसुबाई एकाच ठिकाणी अनुभवता येते.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

अलिबाग

गेटवे ऑफ इंडियाहून फक्त ५० मिनिटांच्या बोटीच्या प्रवासात पोहोचता येणारे अलिबाग मुंबईपासून जवळ असूनही खऱ्या अर्थाने शहरापासून दूर असल्याचा अनुभव देते. वीकेंडसाठी आदर्श ठिकाण आहे.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

मालवण

मुंबईपासून सात तासांच्या अंतरावर असले तरी मालवण प्रत्येक क्षण सार्थक करते. येथील स्वच्छ समुद्रकिनारा, स्वादिष्ट कोकणी जेवण आणि बोटीने जाता येणारा सिंधुदुर्ग किल्ला येथील मुख्य आकर्षण आहे.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

मुरुड-जंजिरा

२२ बुरुज असलेला जंजिरा किल्ला तीन शतकांहून अधिक काळ कोणालाही जिंकता आला नाही. शिवाजी महाराजांसह अनेकांनी प्रयत्न केले तरी तो अजिंक्य राहिला. बोटीने जाण्याचा अनुभव अविस्मरणीय आहे.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

ताडोबा अंधारी

एप्रिल-मे महिन्यात ताडोबा अभयारण्यात वाघ दिसण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. पाणवठे कोरडे पडल्याने वन्यजीव एकत्र येतात आणि दाट जंगलात लपलेले वाघही मोकळ्या जागेत दिसतात.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

छ. संभाजीनगर

अजिंठा आणि वेरुळ उन्हाळ्यात बाहेरील उष्णतेपेक्षा आत थंड राहतात, ज्यामुळे मे-जूनमध्ये भेट देणे अधिक आरामदायक ठरते. शिवाय मिनी ताजमहाल म्हणजेच बीबी का मकबराही पाहण्यासारखा आहे.

Maharashtra Budget Tourist Places

|

esakal

