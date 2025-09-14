वीकेंडला जायचंय? महाराष्ट्रातील 'हे' हिलस्टेशन्स आहेत सर्वोत्तम

सकाळ डिजिटल टीम

महाराष्ट्रातील हिलस्टेशन्स

वीकेंडला जर तुम्ही फिरायला जाण्याचा विचार करत आसाल तर महाराष्ट्रातील हे काही हिलस्टेशन्स तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतात.

लवासा

पुणे जवळ असलेले लवासा हे एक आधुनिक हिलस्टेशन आहे, जे युरोपियन शैलीमध्ये डिझाइन केलेले आहे. येथे तलावाचे किनारे आणि विविध ऍडव्हेंचर ऍक्टिव्हिटीजचा आनंद घेता येतो.

अंबोली घाट

कोकण आणि कोल्हापूरच्या सीमेवर असलेले अंबोली घाट पावसाळ्यातील घनदाट जंगल आणि अनेक धबधब्यांसाठी ओळखले जाते. निसर्ग प्रेमींसाठी हे एक स्वर्गच आहे.

तोरणमाळ

सातपुडा पर्वतरांगेतील एक शांत आणि ऑफबीट ठिकाण. शहरी गर्दीपासून दूर जाऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवण्यासाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे.

चिखलदरा

विदर्भातील एकमेव हिलस्टेशन असलेले चिखलदरा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाजवळ आहे. येथे कॉफीचे मळे आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा अनुभव घेता येतो.

भंडारदरा

महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कळसूबाईच्या जवळ असलेले भंडारदरा हे शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाण आहे. आर्थर लेक आणि रंधा धबधबा ही येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत.

इगतपुरी

नाशिकजवळ असलेले हे हिलस्टेशन निसर्गप्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. येथे विपश्यना ध्यान केंद्र (Dhamma Giri) आहे, जिथे शांतता आणि आध्यात्मिक अनुभव मिळतो.

पाचगणी

टेबल लँडसाठी प्रसिद्ध असलेले पाचगणी हे महाराष्ट्रातील सुंदर हिलस्टेशनपैकी एक आहे. येथे स्ट्रॉबेरी शेती पाहता येते आणि सिडनी पॉइंट, पारसी पॉइंट यांसारख्या ठिकाणांहून कृष्णा नदीच्या खोऱ्याचे सुंदर दृश्य दिसते.

माथेरान

हे एक प्रदूषणमुक्त हिलस्टेशन आहे, जिथे वाहनांना प्रवेश नाही. यामुळे येथील शांत आणि स्वच्छ वातावरण अनुभवता येते. नेरळहून टॉय ट्रेनने प्रवास करण्याचा अनुभव अविस्मरणीय असतो.

