वीकेंडला जायचंय? महाराष्ट्रातील 'हे' हिलस्टेशन्स आहेत सर्वोत्तम

सकाळ डिजिटल टीम
वीकेंडला जर तुम्ही फिरायला जाण्याचा विचार करत आसाल तर महाराष्ट्रातील हे काही हिलस्टेशन्स तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतात.
hill stations
sakal
पुणे जवळ असलेले लवासा हे एक आधुनिक हिलस्टेशन आहे, जे युरोपियन शैलीमध्ये डिझाइन केलेले आहे. येथे तलावाचे किनारे आणि विविध ऍडव्हेंचर ऍक्टिव्हिटीजचा आनंद घेता येतो.
hill stations
sakal
कोकण आणि कोल्हापूरच्या सीमेवर असलेले अंबोली घाट पावसाळ्यातील घनदाट जंगल आणि अनेक धबधब्यांसाठी ओळखले जाते. निसर्ग प्रेमींसाठी हे एक स्वर्गच आहे.
hill stations
sakal
सातपुडा पर्वतरांगेतील एक शांत आणि ऑफबीट ठिकाण. शहरी गर्दीपासून दूर जाऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवण्यासाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे.
hill stations
sakal
विदर्भातील एकमेव हिलस्टेशन असलेले चिखलदरा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाजवळ आहे. येथे कॉफीचे मळे आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा अनुभव घेता येतो.
hill stations
sakal
महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कळसूबाईच्या जवळ असलेले भंडारदरा हे शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाण आहे. आर्थर लेक आणि रंधा धबधबा ही येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत.
hill stations
sakal
नाशिकजवळ असलेले हे हिलस्टेशन निसर्गप्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. येथे विपश्यना ध्यान केंद्र (Dhamma Giri) आहे, जिथे शांतता आणि आध्यात्मिक अनुभव मिळतो.
hill stations
sakal
टेबल लँडसाठी प्रसिद्ध असलेले पाचगणी हे महाराष्ट्रातील सुंदर हिलस्टेशनपैकी एक आहे. येथे स्ट्रॉबेरी शेती पाहता येते आणि सिडनी पॉइंट, पारसी पॉइंट यांसारख्या ठिकाणांहून कृष्णा नदीच्या खोऱ्याचे सुंदर दृश्य दिसते.
hill stations
sakal
हे एक प्रदूषणमुक्त हिलस्टेशन आहे, जिथे वाहनांना प्रवेश नाही. यामुळे येथील शांत आणि स्वच्छ वातावरण अनुभवता येते. नेरळहून टॉय ट्रेनने प्रवास करण्याचा अनुभव अविस्मरणीय असतो.
hill stations
sakal
Tulja Bhavani and Nepal Royal Family Connection
esakal