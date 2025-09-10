नेपाळच्या राजघराण्याची कुलदैवत आहे महाराष्ट्राची तुळजाभवानी...

Shubham Banubakode
तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी देवीचे मंदिर हे शक्तिपीठ आहे. ही देवी महाराष्ट्राची कुलस्वामिनीही आहे.
Tulja Bhavani and Nepal Royal Family Connection
आश्चर्याची बाब म्हणजे हीच तुळजाभवानी नेपाळच्या राजघराण्याचीही कुलदैवता आहे. या मागे एक मोठा इतिहास आहे.
कर्नाटकी घराण्याचे हरीसिंह हे बिहारच्या चंपारण्यचे राजा होते. त्यांच्या देवघरात तुळजाभवानीची मूर्ती होती. एका युद्धातील पराभवानंतर हरीसिंह नेपाळला पळाले सोबत तुळजाभवानीची मूर्ती घेऊन गेले.
नेपाळमध्ये मल्ल राजांचे राज्य होते. त्यांनी आपल्या मुलीचे लग्न हरीसिंह यांचा मुलगा जयपालसिंग याच्याशी लावून दिले. नंतर हरीसिंह नेपाळचे नरेश बनले.
नेपाळमधील मल्ल राजांनी भक्तपूर, काठमांडू आणि पाटण अशा तीन ठिकणी तुळजाभवनी स्थापन केली. तसेच मंदिरंही बांधली.
ही मंदिरं नेवारी स्थापत्य शैलीत असून नेपाळी भाषेत तुळजाभवानीला ‘देगू तलेजूभवानी’ असं म्हणतात.
तुळजापूर येथे तुळजाभवानीच्या सेवेकऱ्यांना ‘सोळा सेवेकरी’ म्हणतात, तर नेपाळमध्ये त्यांना ‘सोलकास्ट’ म्हणतात.
नेपाळची राजेशाही संपुष्टात आली असली, तरी तुळजाभवानी ही तिथल्या राजघराण्याची कुलदेवता आहे. तिथे आजही तुळजाभवानीची पुजा केली जाते.
