बजेटमध्ये निसर्गसौंदर्य अनुभवायचंय? महाराष्ट्रातील 'या' ७ ठिकाणांना एकदा नक्की भेट द्या

Yashwant Kshirsagar

महाबळेश्वर

समुद्रसपाटीपासून १४०० मीटर उंचीवर वसलेले महाबळेश्वर हे धुक्याने भरलेले व्ह्यू पॉइंट्स आणि निसर्गरम्य दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.

भंडारदरा

आर्थर लेक, रंधा धबधबा आणि कळसूबाई शिखर ट्रेक यामुळे हे ठिकाण साहसी प्रेमींसाठी स्वर्ग आहे.

अलिबाग

वर्सोली आणि नागाव बीचसोबतच कुलाबा किल्ला हे अलिबागचे मुख्य आकर्षण आहे.

गणपतीपुळे

स्वच्छ किनारे, जलक्रीडा आणि अरबी समुद्राचे सुंदर दृश्य यामुळे गणपतीपुळे खास ठरते.

ताडोबा

ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानात बंगाल वाघ आणि दुर्मिळ वन्यजीव पाहण्याचा रोमांचक अनुभव मिळतो.

इगतपुरी

हिरवीगार टेकड्या, धबधबे आणि शांत वातावरणामुळे इगतपुरी एक हिडन जेम आहे.

तोरणमाळ

येथील यशवंत तलाव आणि कमळ तलाव निसर्गप्रेमींसाठी खास आकर्षण आहेत. कॅम्पिंगसाठीही उत्तम ठिकाण आहे.

चिखलदरा

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आणि हिरवीगार दऱ्या यामुळे चिक्कलदरा कौटुंबिक सहलीसाठी उत्तम पर्याय आहे.

पाचगणी

आशियातील दुसरे सर्वात उंच ज्वालामुखी पठार आणि सुंदर व्ह्यू पॉइंट्स यामुळे पाचगणी खास ठरते.

