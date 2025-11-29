ट्रेकिंगच्या शौकिनांसाठी खास! नाशिकच्या सह्याद्रीतील 'हे' लोकप्रिय ट्रेक

सकाळ डिजिटल टीम

ट्रेकिंग

नाशिक मधील निसर्गरम्य आणि लोकप्रिय ट्रेकिंगची ठिकाणे कोणती आहेत जाणून घ्या.

कळसूबाई शिखर

माहिती: हे महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर (१६४६ मी.) आहे, ज्याला 'महाराष्ट्राचे एव्हरेस्ट' म्हणून ओळखले जाते.

ट्रेकची पातळी: मध्यम ते कठीण.

हरिहर किल्ला

माहिती: येथील ९० अंशातील खडकातील पायऱ्यांची (Rock-cut steps) चढाई खूप प्रसिद्ध आणि थरारक आहे. हा ट्रेक विशेषतः ॲडव्हेंचर प्रेमींसाठी आकर्षक आहे.

ट्रेकची पातळी: मध्यम ते कठीण (पायऱ्यांमुळे).

अंजनेरी किल्ला

माहिती: हे हनुमानाचे जन्मस्थान मानले जाते. या किल्ल्यावर ट्रेकिंग करताना निसर्गरम्य दृश्ये दिसतात आणि येथे अनेक प्राचीन गुंफा व मंदिरे आहेत.

ट्रेकची पातळी: सोपी ते मध्यम.

रतनगड किल्ला

माहिती: हा किल्ला भंडारदरा परिसरापासून जवळ आहे (नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवर). येथील नेढ्यामुळे (सुळक्यामध्ये असलेले नैसर्गिक छिद्र) ट्रेकर्समध्ये हा खूप लोकप्रिय आहे.

ट्रेकची पातळी: मध्यम.

बाहुला किल्ला

माहिती: इगतपुरी जवळ असलेला हा एक कमी ओळखला गेलेला, पण निसर्गरम्य ट्रेक आहे. येथे पावसाळ्यात अप्रतिम दृश्ये पाहायला मिळतात.

ट्रेकची पातळी: सोपी

विशेष आकर्षण

नाशिकमधील ट्रेक्स विशेषतः पावसाळ्यात अधिक आकर्षक आणि सुंदर होतात, कारण सर्वत्र हिरवळ आणि धबधबे दिसतात.

ऐतिहासिक वारसा

नाशिकमधील सर्वच ट्रेक ऐतिहासिक किल्ले आणि प्राचीन लेण्यांच्या सान्निध्यात असल्याने ट्रेकिंगसोबत इतिहासाचा अनुभवही मिळतो.

सुलभ कनेक्टिव्हिटी

नाशिक हे मुंबई आणि पुणे येथून जवळ असल्याने, वीकेंड ट्रेकिंगसाठी (Weekend Treks) हे ठिकाण उत्तम कनेक्टिव्हिटीमुळे नेहमीच पसंतीस उतरते.

