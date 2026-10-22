मतदार vs उमेदवार: विधान परिषदेचा डोके चक्रावून टाकणारा कायदेशीर पेच!

विनयन वाघमारे
मतदार: मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा डी.एड./बी.एड. असणे कायद्याने सक्तीचे.
उमेदवार: निरक्षर असला किंवा कधीही शाळेत गेला नसला तरी त्याला निवडणूक लढवण्याची पूर्ण मुभा असते.
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मतदार: पदवी मिळून किंवा शाळेत शिकवून किमान ३ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय मतदानाचा अधिकार मिळत नाही.
उमेदवार: कामाचा, समाजकारणाचा किंवा शिकवण्याचा एक दिवसाचाही अनुभव असण्याची गरज नसते.
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मतदार: फॉर्म १८ किंवा १९ भरून मुख्याध्यापक अथवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे सही-शिक्के जोडावे लागतात.
उमेदवार: केवळ मतदारसंघातील १० नोंदणीकृत मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या (सूचक) अर्जावर असणे पुरेसे ठरते.
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मतदार: पदवीनंतर ३ वर्षांची अट पूर्ण करणारा तरुण वयाच्या २१ ते २४ व्या वर्षी मतदान करू शकतो.
उमेदवार: विधान परिषदेचा आमदार होण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान ३० वर्षे पूर्ण असावे लागते.
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मतदार: एका मताने सुशिक्षित प्रतिनिधी निवडण्याची आशा बाळगतो.
उमेदवार: ५ ते ६ जिल्ह्यांत पसरलेल्या अथांग मतदारसंघात स्वतःची पोहोच ठेवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची यंत्रणा आणि संस्थांचे जाळे राबवतो.
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संविधानाचा हेतू सुशिक्षितांनी निवडलेला प्रतिनिधी असा आहे. उमेदवारावर बंधने लादून सुजाण मतदारांचे प्रतिनिधी निवडण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाला मर्यादित करायचे नव्हते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
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संविधानाने सुशिक्षित मतदारांना स्वातंत्र्य दिले, मात्र प्रत्यक्ष निवडणुकीत संस्थाचालक, शिक्षणसम्राट आणि राजकीय ताकदीने या जागा स्वतःच्या प्रभावाखाली आणल्या, हे जमिनीवरील कटू वास्तव आहे.
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संविधानाने दिलेला अधिकार ओळखा; घराबाहेर पडून योग्य आणि प्रामाणिक प्रतिनिधीलाच पहिली पसंती देऊन मतदान करा. ही विश्लेषणात्मक माहिती सर्व सुशिक्षित मतदारांपर्यंत नक्की पोहोचवा!
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