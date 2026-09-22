मराठवाडा-विदर्भाची तहान भागणार नाही? जायकवाडीसह धरणांमध्ये किती पाणी शिल्लक?

Vinod Dengale
यंदा राज्यभरात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांमध्ये दुष्काळाची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम धरणांमधील पाणीसाठ्यावरही दिसून येत आहे.
Marathwada-Vidarbha Face Water Shortage
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यंदा राज्यभरात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांमध्ये दुष्काळाची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम धरणांमधील पाणीसाठ्यावरही दिसून येत आहे.
Marathwada Wtare Shortage
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अमरावती विभागातील धरणांमध्ये सध्या 64.40% पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा साठा 84.70% होता.
Amaravati Water Update
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नागपूर विभागात एकूण पााणीसाठयापैकी 72.43 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून गेल्यावर्षीपेक्षा 13 टक्के कमी आहे.
Nagpur latest water
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नागपूर विभागातील तोतलाडोह धरण सध्या केवळ 57% भरले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात धरण 100% भरले होते.
Totaladoh Dam water level
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छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जायकवाडी धरणात सध्या 81% पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच काळात धरण 100% भरले होते.
Jayakwadi Dam Water Storage
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छत्रपती संभाजीनगर वगळता बीड, धाराशिव, लातूर आणि परभणी जिल्ह्यांमध्येही पाणीसाठ्यात मोठी घट झाली आहे.
low water level district
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मराठवाडा आणि विदर्भातील धरणांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठा कमी आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईची चिंता वाढू शकते.
Water Concern
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Rare 1880 Photo of the Historic Place Kshetra Mahuli
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