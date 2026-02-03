महाशिवरात्रीला करा हा छोटासा उपाय; करिअर-व्यवसायात झपाट्याने होईल प्रगती!

Vinod Dengale
तुम्हाला नोकरी आणि व्यवसायात यश हवंय? तर मग ज्योतिष आणि पंचांगनुसार महाशिवरात्रीला करा हा खास शिवउपाय!
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीला महाशिवरात्री साजरी केली जाते. हा दिवस शिव-पार्वतीच्या मिलनाचा प्रतीक आहे. त्यामुळे हिंदू धर्मात याला मोठ महत्त्व आहे.
या दिवशी शिवलिंगावर बेलपत्र अर्पण केल्यास भगवान शिव लवकर प्रसन्न होतात. तुमच्या मनातील दुःख, रोग आणि भीती यामुळे दूर होते.
या वर्षी महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी 2026 ला असून यावेळी अनेक शुभ योग जुळून येणार आहेत. म्हणून या दिवशीचे उपाय अधिक प्रभावी ठरतील.
तुमच्या व्यापारात अडथळे येत असतील? तर महाशिवरात्रीला धोतऱ्याचं फळाचा खास उपाय करा.
रात्री शिवमंदिरात जाऊन शिवलिंगावर 1 धोतऱ्याचं फळ अर्पण करा आणि “श्री शिवाय नमस्तुभ्यं” मंत्र जपा.
किमान 30 मिनिटे मंदिराबाहेर थांबा. नंतर धोतऱ्याचं फळ लाल कापडात बांधा आणि आपल्यासोबत घेऊन चला.
त्यानंतर धोतऱ्याचं फळ दुकानात किंवा ऑफिसमध्ये सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. यामुळे लक्ष्मीप्राप्ती आणि नफा वाढतो.
रात्री 12 ते 12:30 हा सर्वोत्तम वेळ असून धोतऱ्याचं फळ अर्पण करून 12:30 ते 4 दरम्यान बांधा. शास्त्रानुसार यावेळी उपाय जास्त फलदायी असतो.
यंदा सर्वार्थ सिद्धी योग 12 तासांपेक्षा जास्त आहे. सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7:48 हा पूजा करण्यासाठी उत्तम काळ आहे.
निशिता काल रात्री 11:52 ते 12:42 या वेळेत शिवपूजा आणि जलाभिषेक केल्यास मनोकामना पूर्ण होतात.
