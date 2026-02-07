महाशिवरात्रीचा महासंयोग! लक्ष्मी नारायण योग; ‘या’ 5 राशींवर होणार धनवर्षाव!

Aarti Badade
यंदा १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाशिवरात्र साजरी होत असून, याच दिवशी कुंभ राशीत बुध आणि शुक्राच्या युतीमुळे 'लक्ष्मी नारायण योग' तयार होत आहे.
कुंभ राशीत शुक्र आणि बुध एकत्र आल्याने महालक्ष्मी योगाचा प्रभाव राहील, जो आर्थिक प्रगती आणि सुख-शांतीसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.
मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ भाग्योदयाचा असेल; उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
वृषभ राशीच्या जातकांना सरकारी कामात मोठे यश मिळेल; नोकरीमध्ये पदोन्नतीचे योग असून महत्त्वाची कामे वेळेत पूर्ण होतील.
मिथुन राशीच्या व्यक्तींना नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल; उच्च शिक्षणाची इच्छा पूर्ण होईल आणि धार्मिक कार्यात रुची वाढेल.
सिंह राशीसाठी हा योग कौटुंबिक सौख्य घेऊन येईल; व्यवसायातील भागीदारीतून मोठा नफा मिळेल आणि वैवाहिक जीवन आनंदी राहील.
तूळ राशीच्या लोकांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अडचणी दूर होतील; संततीकडून चांगली बातमी मिळेल आणि नोकरीत मान-सन्मान वाढेल.
महाशिवरात्रीच्या या शुभ मुहूर्तावर राहू शांती आणि कालसर्प दोष निवारणासाठी पूजा करणे अत्यंत फलदायी ठरेल.
ज्या राशींवर या योगाचा प्रभाव आहे, त्यांच्या व्यापार आणि उद्योगात मोठी गुंतवणूक व लाभ होण्याची शक्यता आहे.
या शुभ योगाचा लाभ घेण्यासाठी महाशिवरात्रीला महादेवाची उपासना करा आणि सकारात्मक विचार ठेवा, ज्यामुळे प्रगतीचे द्वार उघडेल.
