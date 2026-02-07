महाशिवरात्रीचा महासंयोग! लक्ष्मी नारायण योग; ‘या’ 5 राशींवर होणार धनवर्षाव!

Aarti Badade

महाशिवरात्रीचा विशेष योग

यंदा १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाशिवरात्र साजरी होत असून, याच दिवशी कुंभ राशीत बुध आणि शुक्राच्या युतीमुळे 'लक्ष्मी नारायण योग' तयार होत आहे.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

ग्रहांची खास स्थिती

कुंभ राशीत शुक्र आणि बुध एकत्र आल्याने महालक्ष्मी योगाचा प्रभाव राहील, जो आर्थिक प्रगती आणि सुख-शांतीसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ भाग्योदयाचा असेल; उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या जातकांना सरकारी कामात मोठे यश मिळेल; नोकरीमध्ये पदोन्नतीचे योग असून महत्त्वाची कामे वेळेत पूर्ण होतील.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या व्यक्तींना नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल; उच्च शिक्षणाची इच्छा पूर्ण होईल आणि धार्मिक कार्यात रुची वाढेल.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

सिंह रास

सिंह राशीसाठी हा योग कौटुंबिक सौख्य घेऊन येईल; व्यवसायातील भागीदारीतून मोठा नफा मिळेल आणि वैवाहिक जीवन आनंदी राहील.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अडचणी दूर होतील; संततीकडून चांगली बातमी मिळेल आणि नोकरीत मान-सन्मान वाढेल.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

दोषांपासून मुक्तीची संधी

महाशिवरात्रीच्या या शुभ मुहूर्तावर राहू शांती आणि कालसर्प दोष निवारणासाठी पूजा करणे अत्यंत फलदायी ठरेल.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

व्यवसायात भरभराट

ज्या राशींवर या योगाचा प्रभाव आहे, त्यांच्या व्यापार आणि उद्योगात मोठी गुंतवणूक व लाभ होण्याची शक्यता आहे.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

भक्ती आणि संयम

या शुभ योगाचा लाभ घेण्यासाठी महाशिवरात्रीला महादेवाची उपासना करा आणि सकारात्मक विचार ठेवा, ज्यामुळे प्रगतीचे द्वार उघडेल.

Mahashivratri Astrology Zodiac Luck horoscope

|

Sakal

होळीच्या दिवशी वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण! ‘या’ राशींवर संकटाचे सावट

Lunar Eclipse Chandra Grahan impacts Zodiac signs

|

Sakal

येथे क्लिक करा