महात्मा गांधींकडे कोणती डिग्री होती? दहावीत किती गुण मिळालेले? जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम
महात्मा गांधी यांचे प्राथमिक शिक्षण राजकोटमधील शाळेत झालं होतं.
Mahatma Gandhi
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गांधीजींनी राजकोटमधील हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतले आणि १८८७ मध्ये मॅट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण केली.
Mahatma Gandhi
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गांधींच्या मॅट्रिक परीक्षेत एकूण ६२५ पैकी २४७.५ गुण मिळाल्याचे उपलब्ध नोंदींमध्ये नमूद आहे.
Mahatma Gandhi
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दहावीच्या परीक्षेत गांधींना इंग्रजी विषयात ८९ गुण मिळाले होते, जे त्यांचे चांगले गुण होते.
Mahatma Gandhi
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गांधींना गणितात ५९, गुजरातीमध्ये ४५ आणि सामान्यज्ञान विषयात ५४ गुण मिळाले होते.
Mahatma Gandhi
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इतिहासात गांधींना २०, तर विज्ञान विषयात केवळ ३४ गुण मिळाले होते.
Mahatma Gandhi
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मॅट्रिकनंतर गांधींनी भावनगरच्या सामलदास कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला, मात्र केवळ एक सत्र शिकले.
Mahatma Gandhi
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१८८८ मध्ये गांधी इंग्लंडला गेले आणि पुढे कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करून बॅरिस्टर झाले.
Mahatma Gandhi
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Smit Machchar
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