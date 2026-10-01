मुंबईकर स्मित यांनी आधीही केलेत संकटांशी दोन हात; चक्रीवादळ अन् अपघातात बनलेत देवदूत

सकाळ डिजिटल टीम
तेल अवीवकडे जाणाऱ्या विमानात को-पायलटच्या हल्ल्यानंतर कॅप्टन स्मित मछार यांनी धाडस दाखवत विमान सुखरुप उतरवलं.
smit machchar
गंभीर जखमी असूनही कॅप्टन मछार यांनी इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीनं हल्लेखोरावर नियंत्रण मिळवत विमान सुखरुप उतरवलं.
smit machchar
विमानाची उंची अवघ्या काही सेकंदांत हजारो फूट कमी झाली, मात्र मोठा अपघात टळला.smit machchar
smit machchar
घाटकोपरचे रहिवासी कॅप्टन मछार यांना व्यावसायिक वैमानिक म्हणून १८ वर्षांहून अधिक काळ उड्डाणाचा अनुभव आहे.
smit machchar
एका उड्डाणात गर्भवती प्रवाशाला अचानक प्रसूतीवेदना सुरू झाल्यानंतर त्यांनी आपत्कालीन तयारी केली होती.
smit machchar
२०१९ मध्ये बोइंग मॅक्स विमानांच्या अपघातांमुळे खळबळ उडाली होती. तेव्हा त्यांनी मॅक्स विमाने सुरक्षित स्थळी पोहोचवली होती.
smit machchar
मायकोनोस विमानतळावर विंडशीअरचा धोका निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी कौशल्याने विमान सुरक्षित बाहेर काढले होते.
smit machchar
एकदा उड्डाणाला विलंब झाल्यावर कॅप्टन स्वतः प्रवाशांमध्ये गेले आणि संवादातून त्यांचा संताप शांत केला होता.
smit machchar
Ava Water
Esakal