Devendra Fadnavis : महायुतीच्या पहिल्याच प्रचारसभेत मुख्यमंत्री फडणवीसांची तोफ जोरदार धडाडली!

Mayur Ratnaparkhe

मुंबईचा महौपार -

‘’मुंबईचा महापौर महायुतीचाच, हिंदू अन् मराठीच होईल’’

वारीस पठाण वक्तव्य -

‘’वारीस पठाणच्या वक्तव्यावर एकही भोंगा बोलायला तयार नाही. ‘’

ठाकरेंचा झेंडा बदलला -

‘’आता ठाकरेंचा झेंडा बदलला आहे. ‘’, असंही यावेळी फडणवीसांनी म्हटलं.

सुरक्षित मुंबई -

‘’आम्हाला सुरक्षित मुंबई तयार करायची आहे. ‘’ यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

वंदे मातरम -

‘’वंदे मातरमला बोलायला नकार देणाऱ्यांच्या विरोधात आम्ही आहोत. ‘’

जबाबदार कोण? -

‘’मराठी माणूस मुंबई बाहेर गेला, त्याल जबाबदार कोण? ‘’

मराठी माणूस -

‘’आम्ही मराठी माणसाला मुंबईबाहेर जाऊ देणार नाही‘’

सत्ता नकोय सेवा करायची -

‘’आम्हाला सत्ता नकोय, माणसांची सेवा करायचीये. ‘’

बांगलादेशींना शोधून काढू -

‘’मुंबईतील बांगलादेशींना शोधून काढून आणि परत पाठवू’’

