Papaya buying tips: गोड अन् पिकलेली 'पपई' खरेदी करण्याआधी सहज ओळखण्यासाठी लक्षात ठेवा 'या' गोष्टी!

Mayur Ratnaparkhe

अनेकांची फसगत होते -

पपई खरेदी करण्याच्या युक्त्या सर्वांनाच माहित नसतात त्यामुळे अनेकांची यामध्ये फसगत होते.

पपईचा वास -

पपईचा वास तुम्हाला चांगली आणि खराब पपई यातील फरक सांगू शकतो.

केवळ रंगावर जाऊ नये -

केवळ रंगावरून पिकलेला आणि गोड पपई ओळखणे योग्य नाही.

पिवळे पट्टे पाहा-

पिकलेली पपई ओळखण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे त्यावर पिवळे पट्टे आहेत का ते पाहणे.

पिवळे, नारंगी पट्टे -

जर पपईवर पिवळे किंवा नारिंगी पट्टे दिसत असतील तर ती पपई पिकलेली आहे.

हिरवी पपई खरेदी करू नका -

पण जर पपईवर थोडासा हिरवा रंग असेल तर ती खरेदी करू नका.

साल अन् देठाकडे लक्ष द्या -

पपई खरेदी करताना, साल आणि देठाकडेही लक्ष द्या. खूप जाड असेल तर ती कच्ची असू शकते.

