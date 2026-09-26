पेशव्यांच्या मुलीला इंग्रजांनी का जाळले? पाहा १४ वर्षांच्या मैनावतीची थरारक कहाणी!

सकाळ डिजिटल टीम

नानासाहेब पेशवे यांची लाडकी अन् बुद्धिवान कन्या

नानासाहेब पेशवे यांच्या पत्नीच्या अकाली निधनानंतर आईविना वाढलेली त्यांची कन्या मैनावती ही जात्याच हुशार अन् इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणारी होती.

Mainavati Peshwa

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बिठूरमधील मराठेशाहीचा वारसा

दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यांच्या मृत्यूनंतर ब्रिटिशांनी पेन्शन नाकारल्याने नानासाहेब पेशव्यांनी इंग्रजांच्या अन्यायाविरुद्ध १८५७ च्या लढ्यात नेतृत्व केले.

Mainavati Peshwa

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इंग्रज महिला अन् लहान मुलांचे रक्षण

युद्धाच्या काळात बंडखोरांपासून इंग्रज महिला आणि बालकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी नानासाहेबांनी त्यांना आपल्या वाड्यात आश्रय देऊन मान-सन्मान दिला.

Mainavati Peshwa

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मैनावतीने पुढाकार घेऊन केले सुरक्षित स्थलांतर

आपल्या घराण्याच्या उच्च परंपरेनुसार मैनावतीने स्वतः इंग्रज अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबाला सुरक्षितपणे ब्रिटिश छावणीपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडली.

Mainavati Peshwa

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बिठूरवर ताबा

ब्रिटिश सैन्याने कानपूर आणि बिठूरवर पुन्हा ताबा मिळवला, ज्यामुळे नानासाहेब पेशव्यांना अज्ञातवासात जावे लागले अन् वाड्यात केवळ १४ वर्षांची मैनावती राहिली.

Mainavati Peshwa

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सेनापतीला विचारला जाब

इंग्रज सेनापती थॉमस तोफांनी वाडा उडवायला आला असता मैनावतीने धैर्याने पुढे येत जड वाड्याचा काय अपराध, असा प्रश्न इंग्रजीत विचारून त्याला स्तब्ध केले.

Mainavati Peshwa

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लंडनहून आला क्रूर आदेश

इंग्लंडच्या लंडन सभेतून नानासाहेबांचा पत्ता विचारण्याचा आणि माहिती न दिल्यास मैनावतीला थेट मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचा अतिशय अमानुष आदेश देण्यात आला.

Mainavati Peshwa

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ब्रिटिशांना दिलेला नकार

ज्या इंग्रज कुटुंबांना मैनावतीने प्राणांची बाजी लावून वाचवले होते, त्यांच्याच सरकारने दया न दाखवता तिच्यावर नानासाहेबांचा पत्ता सांगण्यासाठी अमानुष अत्याचार केले.

Mainavati Peshwa

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१४ वर्षांच्या चिमुकलीला झाडाला बांधून देण्यात आले पेटवून

अथांग धैर्य दाखवणाऱ्या मैनावतीने तोंडातून अवाक्षरही न काढल्याने कानपूरच्या कमिशनरने संपूर्ण शहरासमोर तिला झाडाला बांधून जिवंत जाळण्याची क्रूर शिक्षा दिली.

Mainavati Peshwa

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भारतीय इतिहासातील अमर बालहुतात्मा

दहशत बसवण्यासाठी ब्रिटिशांनी केलेल्या या अतिशय भीषण कृत्यामुळे १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरात १४ वर्षांची निष्पाप मैनावती पेशवे हुतात्मा म्हणून अमर झाली.

Mainavati Peshwa

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नेपाळ देशात चिमुकल्या मुलींची 'कुमारी पूजा' का केली जाते?

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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