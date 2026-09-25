नेपाळ देशात चिमुकल्या मुलींची 'कुमारी पूजा' का केली जाते?

सकाळ डिजिटल टीम

पूजेचे ऐतिहासिक ठिकाण

नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये इंद्र जात्रा उत्सवाच्या परंपरेनुसार हनुमान ढोका येथील ऐतिहासिक तालेजू भवानी मंदिरासमोर सामूहिक कुमारी पूजेचे आयोजन केले जाते.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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सहभागी मुलींचे वयोमान

या धार्मिक विधीमध्ये प्रामुख्याने नेवार समुदायातील २ ते ८ वर्षे वयोगटातील चिमुकल्या मुलींचा सहभाग असतो.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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sakal

धार्मिक निवडीचा निकष

परंपरेनुसार ज्या मुलींची मासिक पाळी अजून सुरू झालेली नाही, फक्त त्यांचीच या पूजेसाठी निवड केली जाते.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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sakal

'इही' विधीची अट

नेवार समुदायामध्ये 'इही' म्हणजेच बेलाच्या फळासोबत होणारा पारंपरिक विवाह विधी पार पडण्यापूर्वी या मुलींना कुमारी म्हणून पूजले जाते.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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sakal

पूजेचे धार्मिक महत्त्व

धार्मिक मान्यतेनुसार ही कुमारी पूजा केल्याने समाजात, देशात आणि कुटुंबात सुख, शांती तसेच समृद्धी लाभते.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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sakal

आरोग्याचे कवच

ही पूजा केल्यामुळे लहान मुलींचे विविध आजार, शारीरिक व्याधी आणि नकारात्मक शक्तींपासून रक्षण होते अशी श्रद्धा आहे.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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sakal

मंदिराची प्रदक्षिणा

धार्मिक विधीचा मुख्य भाग म्हणून सर्व सहभागी मुलींना ऐतिहासिक तालेजू भवानी मंदिराभोवती भक्तिभावाने प्रदक्षिणा घालायला लावली जाते.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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sakal

मुख्य गर्भगृहातील पूजा

प्रदक्षिणेनंतर मंदिराच्या मुख्य गर्भगृहात या सर्व चिमुकल्या मुलींची रीतसर पूजा केली जाते आणि भाविक त्यांचे आशीर्वाद घेतात.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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sakal

तालेजू भवानीचे संरक्षण

नेपाळच्या सांस्कृतिक परंपरेत देवी तालेजू ही या सर्व चिमुकल्या मुलींचे आणि पूजेत सहभागी भक्तांचे सदैव रक्षण करते असे मानले जाते.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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sakal

जतन केलेली परंपरा

काठमांडूच्या नेवार संस्कृतीतील ही शेकडो वर्षांची अनोखी आणि पवित्र परंपरा आजही अत्यंत श्रद्धेने जपली जात आहे.

Sacred Girl Worship Ritual in Nepal

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sakal

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Why Nepal Has No Independence Day

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