मकर संक्रांतीसाठी 5 शुभ रंग कोणते?

Puja Bonkile
यंदा १४ जानेवारीला 'मकर संक्रात' साजरी केली जाणार आहे.
हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीला खास महत्व आहे.
मकर संक्रांत २०२६ यंदा पिवळ्या रंगावर आली आहे.
मकर संक्रांती दरम्यान पिवळा रंग घालू नका.
पिवळ्या रंगाची साडी, ड्रेस, ब्लाऊज परिधान करु नका.
संक्रातीसाठी कोणते ५ रंग आहेत हे जाणून घेऊया.
संक्रांतीत काळ्या रंगाचे कपडे परिधान करणे शुभ मानले जाते.
लाल रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते.
संक्रांतीत हिरव्या रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते.
यंदा संक्रांतीत तुम्ही केशरी रंगाचे कपडे परिधान करु शकता.
तुम्ही गुलाबी रंगाचे कपडे परिधान करु शकता.
til ladoo
Sakal