मकर संक्रांतीसाठी 5 शुभ रंग कोणते?

Puja Bonkile

'मकर संक्रात'

यंदा १४ जानेवारीला 'मकर संक्रात' साजरी केली जाणार आहे.

महत्व

हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीला खास महत्व आहे.

पिवळ्या रंग

मकर संक्रांत २०२६ यंदा पिवळ्या रंगावर आली आहे.

अशुभ रंग

मकर संक्रांती दरम्यान पिवळा रंग घालू नका.

साडी

पिवळ्या रंगाची साडी, ड्रेस, ब्लाऊज परिधान करु नका.

शुभ रंग

संक्रातीसाठी कोणते ५ रंग आहेत हे जाणून घेऊया.

काळा

संक्रांतीत काळ्या रंगाचे कपडे परिधान करणे शुभ मानले जाते.

लाल

लाल रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते.

हिरवा

संक्रांतीत हिरव्या रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते.

केशरी

यंदा संक्रांतीत तुम्ही केशरी रंगाचे कपडे परिधान करु शकता.

गुलाबी

तुम्ही गुलाबी रंगाचे कपडे परिधान करु शकता.

