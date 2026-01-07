तिळाचे लाडू बनवतील परफेक्ट, मग 'या' सोप्या टिप्स करा फॉलो

Puja Bonkile

मकर संक्रांती

यंदा मकर संक्रांती १४ जानेवारीला साजरी केली जाणार आहे.

तिळगूळ

या दिवशी एकमेकांना तिळगूळ देऊन शुभेच्छा देतात.

तिळाचे लाडू

अनेक लोक तिळाचे लाडू बनवतात. पण काहींचे लाडू कडक होतात.

टिप्स

परफेक्ट लाडू बनवण्यासाठी कोणत्या टिप्स लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.

तिळ मंद आचेवर भाजावे

तिळ नीट मंद आचेवर भाजावे. यामुळे लाडू खुसखुसीत होतात आणि जास्त काळ टिकतात.

करपणार नाही याची काळजी

भाजताना तिळ करपणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. अन्यथा लाडू कडू लागतील.

गुळाचा पाक

मऊ लाडूसाठी गुळाचा पाक करताना त्यात थोडे पाणी घाला आणि गूळ विरघळला की लगेच तीळ टाका.

तूप

खुसखुशीत लाडूसाठी गुळाचा पाक करताना त्यात पाणी न घालता फक्त तूप घाला.

लाडू वळायला सोपे

पाकात एक ते दोन चमचे तूप घातल्याने छान चकाकी येते आणि लाडू वळायला सोपे जातात.

शेंगदाण्याचा कुट

लाडूची चव वाढवण्यासाठी त्यात भाजलेल्या शेंगदाण्याचा जाडसर कूट नक्की टाका.

टिप

सारण गरम असताना लाडू वळावे लागतात. हात भाजू नये म्हणून हाताला थोडे पाणी किंवा तूप लावून घ्या.

