तिळाचे लाडू बनवतील परफेक्ट, मग 'या' सोप्या टिप्स करा फॉलो

Puja Bonkile
यंदा मकर संक्रांती १४ जानेवारीला साजरी केली जाणार आहे.
या दिवशी एकमेकांना तिळगूळ देऊन शुभेच्छा देतात.
अनेक लोक तिळाचे लाडू बनवतात. पण काहींचे लाडू कडक होतात.
परफेक्ट लाडू बनवण्यासाठी कोणत्या टिप्स लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.
तिळ नीट मंद आचेवर भाजावे. यामुळे लाडू खुसखुसीत होतात आणि जास्त काळ टिकतात.
भाजताना तिळ करपणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. अन्यथा लाडू कडू लागतील.
मऊ लाडूसाठी गुळाचा पाक करताना त्यात थोडे पाणी घाला आणि गूळ विरघळला की लगेच तीळ टाका.
खुसखुशीत लाडूसाठी गुळाचा पाक करताना त्यात पाणी न घालता फक्त तूप घाला.
पाकात एक ते दोन चमचे तूप घातल्याने छान चकाकी येते आणि लाडू वळायला सोपे जातात.
लाडूची चव वाढवण्यासाठी त्यात भाजलेल्या शेंगदाण्याचा जाडसर कूट नक्की टाका.
सारण गरम असताना लाडू वळावे लागतात. हात भाजू नये म्हणून हाताला थोडे पाणी किंवा तूप लावून घ्या.
