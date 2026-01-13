150 वर्षांपूर्वी भारतात 'मकर संक्रांती' कशी साजरी व्हायची? कल्पनेपलीकडची 10 ऐतिहासिक छायाचित्रे

Saisimran Ghashi

गुजरात (उत्तरायण)

गुजरातमध्ये या सणाला 'उत्तरायण' म्हणतात आणि येथे आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवाचे मोठे आयोजन केले जाते.

gujarat makar sankranti celebration 150 years old photos

|

esakal

महाराष्ट्र (मकर संक्रांत)

महाराष्ट्रात 'तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला' असे म्हणून तिळाचे लाडू वाटले जातात आणि पतंग उडवले जातात.

maharashtra makar sankranti celebration 150 years historical photos

|

esakal

आसाम (भोगली बिहू)

आसाममध्ये याला 'माघ बिहू' किंवा 'भोगली बिहू' म्हणतात, जिथे मेजी (शेकोटी) पेटवून मेजवानीचा आनंद घेतला जातो.

assam makar sankranti celebration 150 years old images 

|

esakal

तामिळनाडू (पोंगल)

तामिळनाडूमध्ये हा सण 'पोंगल' म्हणून चार दिवस साजरा होतो, जिथे नवीन तांदळाचा गोड भात शिजवून सूर्याला अर्पण करतात.

tamilnadu makar sankranti pongal 150 years old photos

|

esakal

पंजाब (लोहरी)

पंजाबमध्ये संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी 'लोहरी' साजरी करतात, ज्यात शेकोटी पेटवून लोक लोकगीते गातात आणि नृत्य करतात.

punjab lohri celebration 150 years old photos

|

esakal

उत्तर प्रदेश (खिचडी)

उत्तर प्रदेशात या सणाला 'खिचडी' म्हणतात आणि या दिवशी गंगा स्नानाला तसेच खिचडी दान करण्याला मोठे महत्त्व आहे.

uttar pradesh makar sankranti celebration 150 years old images

|

esakal

कर्नाटक (सुग्गी)

कर्नाटकात याला 'सुग्गी' म्हणतात आणि येथे 'एल्लू-बेला' (तीळ-गूळ) वाटून बैलांना सजवून त्यांची मिरवणूक काढली जाते.

karnataka suggi sankranti celebration 150 years old pictures

|

esakal

पश्चिम बंगाल (पौष संक्रांती)

बंगालमध्ये या दिवशी तांदळाच्या पिठापासून बनवलेले 'पिठा' नावाचे खास गोड पदार्थ तयार करून सण साजरा करतात

west bengal makar sankranti celebration 150 years old pics

|

esakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात मकर संक्रांती 8 किंवा 9 जानेवारीला कशी काय असायची?

Makar Sankranti date shift is due to precession, with historical changes observed since the era of Shivaji Maharaj and the start of Uttarayan.

|

esakal

येथे क्लिक करा