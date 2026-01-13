150 वर्षांपूर्वी भारतात 'मकर संक्रांती' कशी साजरी व्हायची? कल्पनेपलीकडची 10 ऐतिहासिक छायाचित्रे

Saisimran Ghashi
गुजरातमध्ये या सणाला 'उत्तरायण' म्हणतात आणि येथे आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवाचे मोठे आयोजन केले जाते.
महाराष्ट्रात 'तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला' असे म्हणून तिळाचे लाडू वाटले जातात आणि पतंग उडवले जातात.
आसाममध्ये याला 'माघ बिहू' किंवा 'भोगली बिहू' म्हणतात, जिथे मेजी (शेकोटी) पेटवून मेजवानीचा आनंद घेतला जातो.
तामिळनाडूमध्ये हा सण 'पोंगल' म्हणून चार दिवस साजरा होतो, जिथे नवीन तांदळाचा गोड भात शिजवून सूर्याला अर्पण करतात.
पंजाबमध्ये संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी 'लोहरी' साजरी करतात, ज्यात शेकोटी पेटवून लोक लोकगीते गातात आणि नृत्य करतात.
उत्तर प्रदेशात या सणाला 'खिचडी' म्हणतात आणि या दिवशी गंगा स्नानाला तसेच खिचडी दान करण्याला मोठे महत्त्व आहे.
कर्नाटकात याला 'सुग्गी' म्हणतात आणि येथे 'एल्लू-बेला' (तीळ-गूळ) वाटून बैलांना सजवून त्यांची मिरवणूक काढली जाते.
बंगालमध्ये या दिवशी तांदळाच्या पिठापासून बनवलेले 'पिठा' नावाचे खास गोड पदार्थ तयार करून सण साजरा करतात
Makar Sankranti date shift is due to precession, with historical changes observed since the era of Shivaji Maharaj and the start of Uttarayan.
