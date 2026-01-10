छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात मकर संक्रांती 8 किंवा 9 जानेवारीला कशी काय असायची?

Saisimran Ghashi

शिवरायांच्या काळातील तारीख


छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात मकर संक्रांत साधारण ८ किंवा ९ जानेवारीला साजरी होत असे.

Shivaji Maharaj days: Sankranti on 8–9 Jan

|

esakal

पानिपतच्या युद्धाशी संबंध


१७६१ मध्ये पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईच्या दिवशी मकर संक्रांत १० किंवा ११ जानेवारीला असावी.

Panipat 1761: Battle & Sankranti on 10–11 Jan

|

esakal

सध्याची सामान्य तारीख


आजकाल मकर संक्रांत बहुतेक १४ किंवा १५ जानेवारीला साजरी केली जाते.

Today’s norm: Makar Sankranti 14th or 15th

|

esakal

१४ की १५ जानेवारी येण्याचे कारण


काही वर्षी सूर्य मकर राशीत संध्याकाळी किंवा सूर्यास्तानंतर प्रवेश करतो, म्हणून पुण्यकाल दुसऱ्या दिवशी मानला जातो.

Late sunset entry → Sankranti shifts to next day

|

esakal

भविष्यातील बदल


२१व्या शतकाच्या शेवटी (२०८० च्या आसपास) मकर संक्रांत १५ जानेवारीला आणि नंतर १६ जानेवारीला येऊ लागेल.

2080 onwards: Hello 15th… then 16th!

|

esakal

उत्तरायण आणि संक्रांतीचा संबंध तुटला


उत्तरायण आणि मकर संक्रांत यांचा एकत्र येण्याचा संबंध सुमारे १७२८ वर्षांपूर्वी (इ.स. २९८ च्या आसपास) संपुष्टात आला.

1728 years ago: Uttarayan & Sankranti parted ways

|

esakal

उत्तरायणाची वर्तमान तारीख


सध्या उत्तरायण २१ किंवा २२ डिसेंबरला सुरू होते, जेव्हा सूर्य धनु राशीत असतो.

Now: Uttarayan begins 21–22 December

|

esakal

परांचन गतीमुळे फरक


पृथ्वीच्या अक्षाची परांचन गती (प्रोसेशन) दर ७२ वर्षांनी १ अंश मागे सरकते, यामुळे हा २४ अंशांचा फरक निर्माण झाला.

Precession magic: 1° shift every 72 years

|

esakal

पृथ्वीच्या फिरण्याच्या तीन पद्धती


पृथ्वी स्वतःभोवती, सूर्याभोवती आणि तिच्या तिरप्या अक्षाभोवती अशा तीन प्रकारे फिरते, ज्यामुळे ऋतू आणि हे बदल घडतात

Earth’s triple spin: Days, years & seasons

|

esakal

टिळक पंचांगाची वैशिष्ट्ये


लोकमान्य टिळकांनी परांचन गतीचा अभ्यास करून तयार केलेल्या पंचांगानुसार मकर संक्रांत १० जानेवारीलाच येते.

Tilak Panchang rule: Sankranti fixed on 10th Jan

|

esakal

पुण्यातल्या 'पेठा' कधी अन् कशा तयार झाल्या? लाखो लोकांना आजही माहिती नाही ५ व्या शतकापासूनचा रंजक इतिहास

pune peth history list major markets kasba shaniwar sadashiv budhwar nana peth

|

esakal

येथे क्लिक करा