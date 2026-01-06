Makar Sankranti 2026: वर्षभर भरभराटीसाठी संक्रांतीच्या दिवशी 'या' चुका करणं टाळाच

Anushka Tapshalkar
दरवर्षी जेव्हा सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो तेव्हा मकर संक्रांत साजरी केली जाते. तारखेनुसार ती १४ किंवा १५ जानेवारीला येते. यंदा हा सण १४ जानेवारी २०२६ला साजरा केला जाईल . या दिवशी ऊर्जेचा प्रवाह बदलतो, त्यामुळे योग्य वर्तन केल्यास शुभ फल मिळतात.
Makar Sankranti 2026
या दिवशी भांडण, चिडचिड किंवा कटू शब्द टाळावेत. संयम आणि गोड बोलणं सकारात्मकता वाढवतं.
Avoid Anger and Arguement
असत्य व्यवहार किंवा कपट केल्यास आर्थिक व मानसिक अडचणी वाढू शकतात.
Do not Lie or Scam Anyone
संक्रांतीचा काळ पुण्याचा मानला जातो. या दिवशी शरीरावर कात्री चालवणं अशुभ समजलं जातं.
Do Not Cut Hair or Nail
द्वेष, ईर्ष्या किंवा निराशा मनात ठेवल्यास त्याचा थेट परिणाम कर्मावर होतो.
Stay Away from Negativity
मकर संक्रांती सात्त्विक ऊर्जेचा दिवस आहे. शुद्ध आणि साधं अन्नच ग्रहण करणं हितावह मानलं जातं.
Avoid Non-Veg and Alcohol
आई-वडील, वृद्ध किंवा गरिबांचा आदर राखावा. यामुळे घरात सौख्य टिकून राहतं.
Do Not Insult Needy and Elderly
तीळ, गूळ, वस्त्र किंवा अन्नदान केल्याने पुण्यसंचय वाढतो आणि नकारात्मकता दूर होते.
Donate
हा सण उत्तरायणाची सुरुवात, नवीन पिकांचा आनंद आणि सूर्यदेवाच्या कृतज्ञतेचा प्रतीक आहे. स्नान, दान आणि सद्विचाराने हा दिवस अधिक फलदायी ठरतो.
Importance of Makar Sankranti
