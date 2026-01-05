वृषभ राशीला २०२६ मध्ये आरोग्याचं वरदान; मात्र 'या' काळात घ्या खबरदारी!

Anushka Tapshalkar

स्वभाव व व्यक्तिमत्त्व

वृषभ राशीचे व्यक्ती सामान्यतः आनंदी, आशावादी व शांत स्वभावाचे असतात.

रसिक वृत्ती

साहित्य, कला, संगीत, नाट्य आणि चित्रपट यांची विशेष आवड असते, त्यामुळे सर्जनशील क्षेत्रात चमकण्याची संधी मिळते.

सेवाभावी दृष्टिकोन

सेवा व नोकरीकडे कल असून निष्ठेने, निःस्वार्थ भावनेने काम करण्याची आपली ओळख आहे.

भूमिका निभावण्याचे कौशल्य

जीवनाच्या रंगमंचावर कोणतीही भूमिका आपण यशस्वीरित्या निभावू शकता.

असामान्य यशाचे संकेत

२०२६ मध्ये या गुणधर्मांमुळे विलक्षण आणि अद्वितीय यशाची संधी मिळू शकते.

आरोग्याचा एकूण अंदाज

या वर्षी आरोग्याच्या बाबतीत समाधानकारक स्थिती राहील आणि कौटुंबिक आनंदही मिळेल.

अनुकूल कालखंड

  • दि. १४/०१/२०२६ ते दि. २४/०३/२०२६

  • दि. १९/०४/२०२६ ते दि. ०१/०९/२०२६

प्रतिकूल कालखंड

  • दि. ०१/०१/२०२६ ते दि. १३/०१/२०२६

  • दि. २६/०३/२०२६ ते दि. १८/०४/२०२६

