वृषभ राशीला २०२६ मध्ये आरोग्याचं वरदान; मात्र 'या' काळात घ्या खबरदारी!

Anushka Tapshalkar
वृषभ राशीचे व्यक्ती सामान्यतः आनंदी, आशावादी व शांत स्वभावाचे असतात.
साहित्य, कला, संगीत, नाट्य आणि चित्रपट यांची विशेष आवड असते, त्यामुळे सर्जनशील क्षेत्रात चमकण्याची संधी मिळते.
सेवा व नोकरीकडे कल असून निष्ठेने, निःस्वार्थ भावनेने काम करण्याची आपली ओळख आहे.
जीवनाच्या रंगमंचावर कोणतीही भूमिका आपण यशस्वीरित्या निभावू शकता.
२०२६ मध्ये या गुणधर्मांमुळे विलक्षण आणि अद्वितीय यशाची संधी मिळू शकते.
या वर्षी आरोग्याच्या बाबतीत समाधानकारक स्थिती राहील आणि कौटुंबिक आनंदही मिळेल.
दि. १४/०१/२०२६ ते दि. २४/०३/२०२६
दि. १९/०४/२०२६ ते दि. ०१/०९/२०२६
दि. ०१/०१/२०२६ ते दि. १३/०१/२०२६
दि. २६/०३/२०२६ ते दि. १८/०४/२०२६
Vrishabh Rashi bhavishy 2026
