पौष महिन्याला 'भाकड' असं का म्हणतात?

Puja Bonkile
मराठी वर्षाचा हा दहावा महिना म्हणून ओळखला जातो.
Paush month called Bhakad Maas reason in Marathi
या महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील पंचमीला (जानेवारी महिन्यात) मकर सक्रांत हा सण असतो.
Paush month called Bhakad Maas reason in Marathi
या महिन्यात थंडी खूप असते.
Paush month called Bhakad Maas reason in Marathi
मकर संक्रांतीला सूर्याचे मकरसंक्रमण सुरू होते.
Paush month called Bhakad Maas reason in Marathi
थंडीचा त्रास होऊ नये म्हणून मकर संक्रांतीला तिळगूळ, गुळाच्या पोळ्या वगैरे गुळाचे पदार्थ जास्त प्रमाणात केले जातात.
Paush month called Bhakad Maas reason in Marathi
गूळ हा उष्णधर्मीय आहे तसेच तीळ व त्यातील तेल शरीरात उष्णता निर्माण करण्यास मदत करतात.
Paush month called Bhakad Maas reason in Marathi
या महिन्यात संक्रांतीशिवाय इतर महत्त्वाचे सण नसल्यामुळे या महिन्याला 'भाकड' असेही म्हणतात.
Paush month called Bhakad Maas reason in Marathi
which colours are auspicious on makar sankranti:
Sakal