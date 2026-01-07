संक्रांतीला पतंग का उडवतात? जाणून घ्या या परंपरेमागचे रंजक आणि शास्त्रीय कारण

सकाळ डिजिटल टीम
प्रत्येक वर्षी संक्रांतीला पतंंग उडवतात पण, पतंग संक्रांतीलाच का उडवतात जाणून घ्या.
हिवाळ्यात थंडीमुळे शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते आणि त्वचेचे विकार उद्भवू शकतात. पतंग उडवण्यासाठी तासनतास गच्चीवर किंवा मोकळ्या मैदानात उभे राहावे लागते. यामुळे सूर्याची कोवळी किरणे थेट शरीरावर पडतात, ज्यामुळे शरीराला 'व्हिटॅमिन डी' मिळते.
संक्रांतीपासून सूर्य उत्तर गोलार्धात प्रवेश करतो (उत्तरायण). या काळात सूर्याची किरणे अधिक प्रखर आणि आरोग्यदायी होऊ लागतात. या बदलाचे स्वागत करण्यासाठी मोकळ्या हवेत येणे आवश्यक मानले जाते.
हिवाळ्यातील थंडी आणि जड अन्नामुळे शरीरात आलेला आळस झटकण्यासाठी पतंगबाजी हा एक उत्तम शारीरिक व्यायाम ठरतो. यामुळे स्नायूंचा व्यायाम होतो आणि रक्ताभिसरण सुधारते.
पौराणिक कथेनुसार, प्रभू रामचंद्र यांनी पतंग उडवण्याची सुरुवात केली होती. त्यांनी उडवलेला पतंग स्वर्गात इंद्राच्या दरबारात गेला होता, अशी मान्यता आहे. हीच परंपरा भाविक आजही जोपासतात.
आकाशात उंच जाणारा पतंग मानवी प्रगतीचे आणि ध्येयाचे प्रतीक मानला जातो. "आपल्या आयुष्यानेही पतंगासारखी उंच भरारी घ्यावी", हा संदेश या परंपरेतून मिळतो.
निळ्या आकाशाकडे पाहत पतंगबाजी केल्याने मन प्रसन्न होते. दैनंदिन धावपळीतून विरंगुळा मिळून मानसिक आरोग्य सुधारते.
सुगीचा हंगाम (Harvest Season) संपल्यानंतर शेतकरी आनंदी असतो. निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि हा आनंद साजरा करण्यासाठी पतंग उडवले जातात.
पतंग कापला जाणे (काट कापणे) हे जुने विचार किंवा नकारात्मकता सोडून देण्याचे प्रतीक मानले जाते, जेणेकरून आपण नव्या उत्साहाने आयुष्याची सुरुवात करू शकू.
