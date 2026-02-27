बाजारातील रंगांना द्या रामराम! होळीसाठी घरीच बनवा 6 नैसर्गिक कलर

Puja Bonkile
यंदा होळी ३ मार्चला साजरी केली जाणार आहे.
जर तुम्हाला बाजारातील कलर वापरायचे नसेल तर घरीच नैसर्गिक रंग तयार करु शकता.
बीट आणि जास्वंदाची फुले वाळवा आणि त्याची पावडर बनवा. लाल रंग तयार
पालकाची पेस्ट करायची. ओला हिरवा रंग म्हणून वापरता येतो
झेंडुची पिवळी फुले वाळवा. त्यात हळद मिसळा पिवळा रंग तयार
ब्ल्यूबेरी आणि इंडिगो पावडर वापरुन निळा रंग वापरा. ओला रंग म्हणून वापरता येईल.
बीट आणि हळद एकत्र करा. यामुळे केशरी रंग तयार होईल.
गुलाबाच्या सुकलेल्या पाकळ्या आणि डाळिंबाचे दाणे एकत्र करुन त्यापासून गुलाबी रंग तयार होतो
