त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यासाठी घरच्या घरी बनवा ‘ही’ नैसर्गिक नाईट क्रीम

Aarti Badade

गोकर्णाची फूल

जवस, अ‍ॅलोव्हेरा आणि व्हिटॅमिन ईच्या मदतीने त्वचेला मिळवा मॉइश्चरायझिंग केअर

Night Cream With Butterfly Pea

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Sakal

त्वचेवर सुरकुत्या का दिसतात?

प्रदूषण, धूळ, सूर्यप्रकाश, बदलती जीवनशैली आणि त्वचेतील नैसर्गिक बदल यामुळे त्वचा कोरडी होणे किंवा बारीक रेषा दिसणे वाढू शकते. अशावेळी त्वचेची योग्य काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.

Night Cream With Butterfly Pea

|

Sakal

सुरुवात गोकर्णाच्या फुलांपासून करा

एका भांड्यात १ कप पाणी घ्या. त्यात गोकर्णाची ८ ते १० फुले टाका. ताजी किंवा सुकलेली फुले वापरता येतात. त्यानंतर त्यात १ टेबलस्पून जवस घाला.

Night Cream With Butterfly Pea

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Sakal

मिश्रण उकळून घ्या

गोकर्णाची फुले आणि जवस घातलेले पाणी ५ ते ७ मिनिटे मंद आचेवर उकळा. मिश्रण थंड झाल्यानंतर स्वच्छ गाळणीने गाळून घ्या.

Night Cream With Butterfly Pea

|

Sakal

आता अ‍ॅलोव्हेरा जेल मिसळा

गाळलेल्या मिश्रणात १ टेबलस्पून अ‍ॅलोव्हेरा जेल घाला. अ‍ॅलोव्हेरा त्वचेला ओलावा देण्यास आणि त्वचा मऊ ठेवण्यास मदत करू शकते.

Night Cream With Butterfly Pea

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Sakal

शेवटी व्हिटॅमिन ई

मिश्रणात व्हिटॅमिन ईच्या २ कॅप्सूलमधील सामग्री मिसळा. सर्व घटक व्यवस्थित एकत्र करा. तयार मिश्रण स्वच्छ, कोरड्या काचेच्या डब्यात भरून फ्रिजमध्ये ठेवा.

Night Cream With Butterfly Pea

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Sakal

रात्री कसे वापरायचे?

झोपण्यापूर्वी थोडे मिश्रण घेऊन चेहऱ्यावर हलक्या हाताने लावा. मात्र घरगुती मिश्रणाची सुरक्षितता किंवा टिकण्याचा कालावधी निश्चित नसू शकतो. वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट जरूर करा.

Night Cream With Butterfly Pea

|

Sakal

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Sakal

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