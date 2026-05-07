हापूसच्या गरातून बनवा साजूक तुपातला ‘आंबा शिरा’; चव जिभेवर रेंगाळेल!

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील लाडका गोड पदार्थ

हापूस किंवा केशर आंब्याचा रस वापरून बनवलेला आंबा शिरा हा उन्हाळ्यातील सर्वात लोकप्रिय आणि शाही महाराष्ट्रीयन पदार्थ आहे.

रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य

१ वाटी रवा, १ वाटी साजूक तूप, १ वाटी आंब्याचा गर (पल्प), साखर, २ वाट्या गरम दूध, वेलची पूड आणि आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्स.

रवा खमंग भाजून घ्या

कढईत साजूक तूप गरम करून त्यात रवा तांबूस आणि खमंग होईपर्यंत नीट भाजून घेणे ही शिऱ्याची पहिली महत्त्वाची पायरी आहे.

दूध घालून वाफ काढा

भाजलेल्या रव्यात गरम दूध हळूहळू घाला आणि ढवळत राहा, जेणेकरून गुठळ्या होणार नाहीत आणि रवा छान शिजेल.

आंब्याचा गर आणि साखर

रवा शिजल्यानंतर त्यात ताज्या आंब्याचा गर आणि साखर मिसळा. साखर विरघळल्यावर वेलची पूड व ड्रायफ्रूट्स टाकून २ मिनिटे वाफ काढा.

शिरा मऊ होण्यासाठी खास टिप्स

शिरा लुसलुशीत होण्यासाठी रव्यापेक्षा दुप्पट दूध वापरा. अधिक चव वाढवण्यासाठी साखरेऐवजी कंडेंस्ड मिल्कचा वापरही करू शकता.

गरम किंवा थंड; दोन्ही प्रकारे भारी!

हा शाही आंबा शिरा तुम्ही गरमागरम खाऊ शकता किंवा फ्रिजमध्ये थंड करून डेझर्ट म्हणूनही त्याचा आनंद घेऊ शकता.

