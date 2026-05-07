हापूसच्या गरातून बनवा साजूक तुपातला ‘आंबा शिरा’; चव जिभेवर रेंगाळेल!

Aarti Badade
हापूस किंवा केशर आंब्याचा रस वापरून बनवलेला आंबा शिरा हा उन्हाळ्यातील सर्वात लोकप्रिय आणि शाही महाराष्ट्रीयन पदार्थ आहे.
१ वाटी रवा, १ वाटी साजूक तूप, १ वाटी आंब्याचा गर (पल्प), साखर, २ वाट्या गरम दूध, वेलची पूड आणि आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्स.
कढईत साजूक तूप गरम करून त्यात रवा तांबूस आणि खमंग होईपर्यंत नीट भाजून घेणे ही शिऱ्याची पहिली महत्त्वाची पायरी आहे.
भाजलेल्या रव्यात गरम दूध हळूहळू घाला आणि ढवळत राहा, जेणेकरून गुठळ्या होणार नाहीत आणि रवा छान शिजेल.
रवा शिजल्यानंतर त्यात ताज्या आंब्याचा गर आणि साखर मिसळा. साखर विरघळल्यावर वेलची पूड व ड्रायफ्रूट्स टाकून २ मिनिटे वाफ काढा.
शिरा लुसलुशीत होण्यासाठी रव्यापेक्षा दुप्पट दूध वापरा. अधिक चव वाढवण्यासाठी साखरेऐवजी कंडेंस्ड मिल्कचा वापरही करू शकता.
हा शाही आंबा शिरा तुम्ही गरमागरम खाऊ शकता किंवा फ्रिजमध्ये थंड करून डेझर्ट म्हणूनही त्याचा आनंद घेऊ शकता.
