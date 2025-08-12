फक्त १५ मिनिटांत तयार करा स्वादिष्ट उकडीचे मोदक!

उकडीचे मोदक – घरच्या घरी सोपी कृती

गणेशोत्सवात उकडीचे मोदक अनिवार्य! चला, जाणून घेऊया सोपी आणि चविष्ट रेसिपी.

साहित्य (पिठीसाठी)

तांदळाचे पीठ – २ वाट्या,पाणी – २ वाट्या,मीठ – ½ चमचा,तेल – १ चमचा

साहित्य (सारणासाठी)

ओले खोबरे – २ वाट्या,गूळ – १ वाटी (आवडीनुसार कमी-जास्त),वेलची पूड – ¼ चमचा,जायफळ पूड – चिमूटभर

सारण तयार करणे

पॅनमध्ये ओले खोबरे व गूळ घ्या.,मंद आचेवर ढवळत राहा जोपर्यंत गूळ वितळत नाही.वेलची पूड व जायफळ पूड घालून मिक्स करा. थंड झाल्यावर छोटे गोळे तयार करा.

उकड काढणे

पातेल्यात पाणी गरम करून त्यात मीठ व तेल टाका.पाणी उकळल्यावर तांदळाचे पीठ टाका. चांगले मळून 5-10 मिनिटे झाकून ठेवा.

मोदक बनवणे

पिठाचा गोळा वाटीसारखा पसरवा. सारण ठेवून कडा वर एकत्र करा. कळ्या पाडून मोदकाचा आकार द्या.

मोदक वाफवणे

चाळणीला तेल लावून मोदक ठेवा.झाकण लावून 10-15 मिनिटे वाफवा. शिजल्यावर गरमागरम मोदकांवर साजूक तूप घालून सर्व्ह करा.

टीप्स

पाणी पिठात हळूहळू टाका. चाळणीला तेल लावायला विसरू नका. सारण ओले किंवा कोरडे नसावे. आवडीनुसार सुका मेवा घालू शकता.

