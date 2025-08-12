चेहऱ्यावर सुरकुत्या आहेत का? मग घरबसल्या बनवा 'हे' अँटी-एजिंग तेल!

Aarti Badade
वृद्धत्व थांबवण्यासाठी अनेक लोक घरगुती फेस ऑइल आणि मास्क वापरतात.
लवंग आणि अळशी बियाण्यांचं तेल बनवण्याची पद्धत दाखवली.
जवस बिया, ४-५ लवंगा, चिमूटभर हळद आणि पाणी एकत्र करून गॅसवर शिजवा.
शिजलेलं मिश्रण गाळून वेगळ्या भांड्यात काढा.
१ चमचा ग्लिसरीन, १ चमचा मध, १ चमचा कोरफडीचा जेल, ३-४ थेंब गुलाबजल घालून चांगलं मिसळा.
रात्री झोपण्यापूर्वी दररोज ३-४ आठवडे चेहऱ्यावर लावा.
ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचा चमकदार करतात.
अँटीसेप्टिक गुणधर्मांमुळे बुरशीजन्य संसर्ग रोखतात आणि सुरकुत्या कमी करतात.
काळे डाग कमी करून अकाली वृद्धत्व रोखते.
जळजळ, सूज, सनबर्न आणि मुरुमांवर प्रभावी.