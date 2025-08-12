चेहऱ्यावर सुरकुत्या आहेत का? मग घरबसल्या बनवा 'हे' अँटी-एजिंग तेल!

घरगुती उपायांचा ट्रेंड

वृद्धत्व थांबवण्यासाठी अनेक लोक घरगुती फेस ऑइल आणि मास्क वापरतात.

तेल बनवण्याची पद्धत

लवंग आणि अळशी बियाण्यांचं तेल बनवण्याची पद्धत दाखवली.

तेल बनवण्याची पहिली स्टेप

जवस बिया, ४-५ लवंगा, चिमूटभर हळद आणि पाणी एकत्र करून गॅसवर शिजवा.

गाळून जेल तयार करा

शिजलेलं मिश्रण गाळून वेगळ्या भांड्यात काढा.

मिश्रणात हे घटक जोडा

१ चमचा ग्लिसरीन, १ चमचा मध, १ चमचा कोरफडीचा जेल, ३-४ थेंब गुलाबजल घालून चांगलं मिसळा.

वापरण्याची पद्धत

रात्री झोपण्यापूर्वी दररोज ३-४ आठवडे चेहऱ्यावर लावा.

अळशी बियाण्यांचे फायदे

ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचा चमकदार करतात.

लवंगाचे गुणधर्म

अँटीसेप्टिक गुणधर्मांमुळे बुरशीजन्य संसर्ग रोखतात आणि सुरकुत्या कमी करतात.

हळदीचे महत्व

काळे डाग कमी करून अकाली वृद्धत्व रोखते.

कोरफडीचा उपयोग

जळजळ, सूज, सनबर्न आणि मुरुमांवर प्रभावी.

