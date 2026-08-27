नारळी पौर्णिमा! असा बनवा मऊ अन् सुगंधी नारळी भात

Aarti Badade

साहित्य

यासाठी तांदूळ, ताजे खोबरे, गूळ, तूप, सुकामेवा, वेलची आणि खडे मसाले लागतील.

coconut rice recipe narali bhat

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Sakal

तांदूळ तयार करा

तांदूळ स्वच्छ धुऊन सुमारे ३० मिनिटे भिजवा आणि नंतर त्यातील पाणी पूर्ण निथळून घ्या.

coconut rice recipe narali bhat

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Sakal

तांदूळ शिजवा

तुपात लवंग, दालचिनी आणि वेलची परतून त्यात तांदूळ घाला आणि सुटसुटीत भात शिजवून घ्या.

coconut rice recipe narali bhat

|

Sakal

सुकामेवा परतून घ्या

काजू, बदाम आणि मनुका तुपात हलके भाजून घ्या, यामुळे नारळी भाताला छान चव येते.

coconut rice recipe narali bhat

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Sakal

खोबरे आणि गूळ

किसलेले ओले खोबरे थोडे परतून त्यात गूळ घाला आणि गूळ विरघळेपर्यंत मिश्रण शिजवा.

coconut rice recipe narali bhat

|

Sakal

भात मिसळा

गुळाच्या खोबऱ्याच्या मिश्रणात शिजवलेला भात अलगद मिसळून घ्या.

coconut rice recipe narali bhat

|

Sakal

शेवटचा टच

वरून भाजलेला सुकामेवा आणि वेलची पूड घालून भात काही मिनिटे मंद आचेवर वाफवून घ्या.

coconut rice recipe narali bhat

|

Sakal

नारळी भात तयार!

मऊ, सुगंधी आणि गोडसर नारळी भात तयार; नारळी पौर्णिमेच्या खास जेवणाची रंगत यामुळे नक्कीच वाढेल!

coconut rice recipe narali bhat

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Sakal

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Sakal

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