शेंगदाणे की जवस? आरोग्यासाठी काय आहे बेस्ट?

Aarti Badade

शेंगदाणे आणि जवस

शेंगदाणे आणि जवस दोन्ही पोषक आहेत, पण दोघांचे आरोग्यदायी फायदे वेगवेगळे आहेत.

Peanuts or Flaxseeds

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Sakal

शेंगदाणे

प्रथिने, फायबर आणि चांगले फॅट्स मिळवण्यासाठी शेंगदाणे उत्तम पर्याय ठरू शकतात.

Peanuts or Flaxseeds

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Sakal

ऊर्जा

शेंगदाण्यातील प्रथिने आणि कॅलरी शरीराला ऊर्जा देण्यास तसेच पोट भरल्याची भावना टिकवण्यास मदत करतात.

Peanuts or Flaxseeds

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Sakal

जवस

जवसामध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड, फायबर आणि लिग्नान्स यांसारखे महत्त्वाचे पोषक घटक असतात.

Peanuts or Flaxseeds

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Sakal

हृदयासाठी

जवसातील ALA प्रकारचे ओमेगा-३ हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहाराचा भाग ठरू शकते.

Peanuts or Flaxseeds

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Sakal

कसे खावे?

शेंगदाणे भाजून किंवा भिजवून तर जवस बारीक करून मर्यादित प्रमाणात आहारात घेता येते.

Peanuts or Flaxseeds

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Sakal

मग कोणते बेस्ट?

प्रथिने आणि ऊर्जा हवी असल्यास शेंगदाणे, तर ओमेगा-३ आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी जवस निवडा.

Peanuts or Flaxseeds

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Sakal

दोन्हीही फायदेशीर

योग्य प्रमाणात शेंगदाणे आणि जवस आहारात समाविष्ट केल्यास दोन्हींच्या पोषक गुणांचा फायदा घेता येतो.

Peanuts or Flaxseeds

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Sakal

महत्त्वाची टीप

कोणतेही एक सुपरफूड सर्वांसाठी सर्वोत्तम नसते, त्यामुळे आपल्या गरजेनुसार संतुलित आहार घेणे महत्त्वाचे आहे.

Peanuts or Flaxseeds

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Sakal

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Sakal

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