अक्षय खन्नाने एंट्री केलेल्या ‘FA9LA’ गाण्याचा अर्थ काय?

Puja Bonkile

धुरंधर

आदित्य धर दिग्दर्शित धुरंधर हा चित्रपट ५ डिसेंबरला रिलिज झाला आहे.

what does FA9LA mean in Arabic

व्हिडिओ व्हायरल

या चित्रपटातील अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

what does FA9LA mean in Arabic

चाहत्यांची मने जिंकली

धुरंधरमधील अक्षय खन्नाच्या धमाकेदार डान्स आणि हटके लूकने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.

what does FA9LA mean in Arabic

अक्षय खन्ना

या चित्रपटात अक्षय खन्ना रहमान डकैतची भूमिका साकारत आहे.

what does FA9LA mean in Arabic

बीजीएम

अक्षय्य खन्नाच्या एन्ट्रीच्या वेळी वाजणाऱ्या बीजीएम एकवेगळाच चाहता वर्ग निर्माण झाला असून FA9LA या शब्दाचा अर्थ काय हे जाणून घेऊया

what does FA9LA mean in Arabic

बहरीनी अरबी

FA9LA हे गाण एक बहरीनी अरबी आहे. याचा उच्चार फासला असा केला जातो.

what does FA9LA mean in Arabic

धमाकेदार डान्स

अक्षय्य खन्ना या गाण्यावर काळा गॉगल आणि ड्रेसमध्ये धमाकेदार डान्स करत एन्टी करताना दिसतो.

what does FA9LA mean in Arabic

अर्थ

FA9LA म्हणजे मस्तीचा वेळ, पार्टी आण धमाल

what does FA9LA mean in Arabic

हिवाळ्यात रोज गूळ खाल्ल्याने काय होते?

benefits of jaggery in winter season:

|

Sakal

आणखी वाचा