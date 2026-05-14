Makhana Fiber Benefits : 100 ग्रॅम मखान्यात दुधाहूनही अधिक कॅल्शियम; हाडे आणि स्नायूंच्या मजबुतीसाठी आजच करा आहारात समावेश

बाळकृष्ण मधाळे

मखानाचे फायदे

उन्हाळ्याच्या दिवसांत शरीराला आतून थंड ठेवण्यासाठी थंडावा देणारे पदार्थ खाणे आवश्यक मानले जाते.

उन्हाळ्यात मखाना खाणे का फायदेशीर?

मखाना (फॉक्स नट्स) हा असा एक पौष्टिक पदार्थ आहे, ज्यामध्ये नैसर्गिक थंडावा देण्याचा गुणधर्म असतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात मखान्याचा आहारात समावेश करणे फायदेशीर ठरते.

पचनसंस्थेसाठी उपयुक्त

मखान्यामध्ये फायबरचे चांगले प्रमाण असते, जे पचनसंस्थेसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

१०० ग्रॅममध्ये किती फायबर आढळते?

१०० ग्रॅम मखान्यामध्ये साधारणतः ७-८ ग्रॅम फायबर आढळते, जे पचन सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठता टाळण्यास मदत करते.

कॅल्शियम

कॅल्शियम हे हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक पोषक तत्व आहे. तसेच ते दात, नखे आणि स्नायूंच्या आरोग्यासाठीही महत्त्वाचे असते.

मखाना हाडे-स्नायूंसाठी फायदेशीर

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रीकल्चरच्या माहितीनुसार, १०० ग्रॅम मखान्यामध्ये सुमारे १६३ मिग्रॅ कॅल्शियम आणि १५.४ ग्रॅम प्रथिने असतात. त्यामुळे मखाना हाडे आणि स्नायूंसाठी फायदेशीर ठरतो.

मखान्यामध्ये कोणते जीवनसत्त्वे असतात?

मखान्यामध्ये बी६, बी९ आणि बी३ सारखी बी-कॉम्प्लेक्स जीवनसत्त्वे, तसेच व्हिटॅमिन ए देखील आढळते. याशिवाय, तो अमिनो ॲसिडचा चांगला स्रोत आहे, जे शरीराच्या वाढीस आणि दुरुस्तीस मदत करतात.

मखान्यामध्ये कोणते घटक असतात?

कॅल्शियम व्यतिरिक्त, मखान्यामध्ये फॉस्फरस, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि जस्त यांसारखी महत्त्वाची खनिजे असतात. तसेच, तांबे अल्प प्रमाणात आढळते. ही सर्व खनिजे शरीराच्या विविध कार्यांसाठी आवश्यक असतात.

मखाना खाण्याचे विविध प्रकार

मखाना खाण्याचे विविध प्रकार आहेत. तुम्ही तो कच्चा खाऊ शकता, किंवा हलका भाजून स्नॅक म्हणून खाऊ शकता.

दुधात उकळून खाता येतो

याशिवाय, मखान्याचा रायता बनवता येतो किंवा दुधात उकळूनही खाता येतो, ज्यामुळे त्याची चव आणि पौष्टिकता दोन्ही वाढते.

मखाना शरीरातील पाणी शोषून घेतो

जर तुम्ही नियमितपणे मखाना खात असाल, तर पुरेसे पाणी पिणे महत्त्वाचे आहे. मखाना शरीरातील पाणी शोषून घेतो, त्यामुळे कमी पाणी पिल्यास बद्धकोष्ठता होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे मखान्यासोबत पुरेसे पाणी पिण्याची सवय ठेवा.

