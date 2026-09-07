भूकंप असो वा त्सुनामी, 'या' प्राण्यांना नैसर्गिक आपत्ती येण्याचे संकेत मिळतात

Mansi Khambe
आजच्या आधुनिक युगात कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीचा अंदाज बांधणे बऱ्याच प्रमाणात शक्य झाले आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की जुन्या काळात लोकांना हे कसे कळायचे किंवा त्यांना कसे कळले?
Animals Gets signals of natural disasters
ESakal
कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती येण्यापूर्वी प्राणी अगोदरच त्याची जाणीव करू शकतात. प्राण्यांच्या वागण्यात काही वेगळे बदल दिसून येतात. माणसांच्या तुलनेत प्राण्यांच्या संवेदना अतिशय संवेदनशील असतात.
Animals Gets signals of natural disasters
ESakal
प्राण्यांना निसर्गातील लहान बदल माणसांपेक्षा जास्त वेगाने जाणवतात. पूर्वीचे लोक प्राण्यांच्या कृतीनुसार नैसर्गिक आपत्तींचे भाकीत करत. अशा प्राण्यांबद्दल जाणून घेऊया ज्यांना निसर्गातील बदल पहिल्यांदा जाणवतात.
Animals Gets signals of natural disasters
ESakal
कुत्र्यांची वास घेण्याची आणि ऐकण्याची क्षमता माणसांपेक्षा तीक्ष्ण असते. भूकंप होण्यापूर्वी अनेक वेळा कुत्र्यांमध्ये भीती, अस्वस्थता आणि भुंकणे असे वर्तन दिसून आले आहे. असेही मानले जाते की कुत्रे निसर्गातील लहान बदल जाणवू शकतात.
Animals Gets signals of natural disasters
ESakal
अनेक संशोधनात असे आढळून आले आहे की हत्तींना त्यांच्या पायाच्या साहाय्याने पृथ्वीवर लहान कंपने जाणवतात. त्याच वेळी, सुनामी येण्यापूर्वी हत्ती उंच ठिकाणी जाताना दिसल्याचेही अनेक घटनांमध्ये आढळून आले आहे.
Animals Gets signals of natural disasters
ESakal
भूकंप होण्यापूर्वी साप त्यांच्या बिळातून बाहेर पडत असल्याचे अनेक घटनांमध्ये आढळून आले आहे. त्यांच्या जबड्याच्या मदतीने ते पृथ्वीवरील बदल ओळखतात.
Animals Gets signals of natural disasters
ESakal
पक्ष्यांना निसर्गात वातावरणाचा दाब जाणवू शकतो. अनेक घटनांमध्ये वादळापूर्वी पक्षी नेहमीपेक्षा वेगळ्या दिशेने उडताना दिसले आहेत. काही घटनांमध्ये पक्षीही जागा सोडून जाताना आढळून आले आहेत.
Animals Gets signals of natural disasters
ESakal
याशिवाय मेंढ्या, गाय, घोडा, मासे यांसारख्या प्राण्यांनाही नैसर्गिक घटना अगोदरच कळतात.
Animals Gets signals of natural disasters
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