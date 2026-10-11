नर आणि मादी बिबट्या कसे ओळखायचे?

Varsha Balhe
नर आणि मादी बिबट्या दिसायला जवळपास सारखेच असतात. दोघांच्याही अंगावर सारखीच ठिपक्यांची नक्षी असते. पण शरीराचा आकार, डोके आणि बांधा पाहून त्यांच्यातील काही फरक ओळखता येतात.
MALE VS FEMALE LEOPARD
esakal
नर बिबट्या हा मादीपेक्षा साधारणपणे मोठा आणि वजनाने जड असतो. मादी बिबट्या तुलनेने लहान आणि सडपातळ दिसते.
MALE VS FEMALE LEOPARD
esakal
नर बिबट्याचे डोके मोठे आणि मान जाड असते. मादीचे डोके तुलनेने लहान आणि मान सडपातळ दिसते. मात्र, केवळ या फरकावरून त्यांची ओळख निश्चित करता येत नाही.
MALE VS FEMALE LEOPARD
esakal
नर बिबट्याचे शरीर अधिक मजबूत आणि स्नायूंची बांधणी असलेले असते. मादीचा बांधा तुलनेने लहान असू शकतो. मात्र, वय आणि शरीराच्या स्थितीनुसार यात फरक दिसू शकतो.
MALE VS FEMALE LEOPARD
esakal
नर बिबट्याचे पंजे साधारणपणे मोठे असतात. त्यामुळे त्याच्या पायांचे ठसेही मोठे असू शकतात. मात्र, फक्त ठशांवरून नर की मादी हे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
MALE VS FEMALE LEOPARD
esakal
एखाद्या बिबट्यासोबत त्याची लहान पिल्ले दिसली, तर तो मादी बिबट्या असण्याची शक्यता असते. मादीच पिल्लांना जन्म देते आणि त्यांचे संगोपन करते. मात्र, पिल्ले जवळ नसल्याने बिबट्या नर आहे, असे ठरवता येत नाही.
MALE VS FEMALE LEOPARD
esakal
नर आणि मादी बिबट्याच्या अंगावरील ठिपक्यांमध्ये ठरावीक फरक नसतो. त्यामुळे केवळ ठिपक्यांची नक्षी पाहून त्यांचे लिंग ओळखता येत नाही. शरीराचा आकार आणि इतर शारीरिक वैशिष्ट्ये पाहावी लागतात.
MALE VS FEMALE LEOPARD
esakal
नर बिबट्या साधारणपणे मोठा आणि मजबूत असतो, तर मादी तुलनेने लहान असते. हे दोघांमधील मुख्य फरक आहेत. मात्र, जंगलात अंतरावरून दिसणाऱ्या बिबट्याचे लिंग केवळ आकारावरून निश्चित ओळखणे कठीण असते.
MALE VS FEMALE LEOPARD
esakal
TIGER VS LEOPARD
esakal