रंग, रचना सगळं सेम! मग नर-मादी पोपटातील फरक कसा ओळखायचा?

Apurva Kulkarni
नर आणि मादी पोपटातील फरक ओळखणं हे त्यांच्या वयानुसार आणि प्रजातीनुसार अवलंबून असतं.
PARROT GENDER IDENTIFICATION
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जंगली किंवा पिंजऱ्यातील पोपटाच्या प्रजातीमध्ये शारीरिक आणि वागणुकीतील लक्षणांवरून सहज फरक ओळखता येतो.
HOW TO IDENTIFY PARROT GENDER
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नर पोपटामध्ये दीड ते ३ वर्षांचा झाल्यानंतर गळ्याभोवती एक काळी किंवा लाल रंगाची रेषा दिसून येते. त्याला कंठी म्हणतात.
MALE PARROT CHARACTERISTICS
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दर मादी पोपटाच्या गळ्यावर कोणतीही रेष नसते. फक्त गळ्याभोवती हिरव्या रंगाची रेषा पहायला मिळते.
FEMALE PARROT CHARACTERISTICS
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नर पोपटांच्या पिसांचा आकार हा गडद, चमकदार आणि आकर्षक असतो. तसंच नर पोपटाचं डोकं थोडं मोठं असतं.
PARROT GENDER DIFFERENCE
esakal
मादी पोपटाचा रंग हा फिकट हिरवा असतो. नरापेक्षा चोच आणि डोकं लहान असतं.
INDIAN PARROT MALE FEMALE
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नर पोपट हे बोलके असून ते शिट्ट्या वाजवण्याचा किंवा आवज काढण्याचा प्रयत्न करतात.
RINGNECK PARROT MALE FEMALE
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WHY CROW TOUCHES PIND
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