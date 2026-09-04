नर मुंगसाचं तोंड बघितल्यास काय फायदे होतात?

संतोष कानडे
नर मुंगूस हा प्रामुख्याने मांसाहारी प्राणी असून त्याची शिकार करण्याची क्षमता अफाट असते.
त्याच्या तोंडातील तीक्ष्ण दात शिकार पकडण्यासाठी आणि मांस फाडण्यासाठी उपयोगी पडतात.
मुंगसाच्या तोंडाची रचना त्याच्या आहार आणि जीवनशैलीशी जुळवून घेतलेली असते.
नर मुंगसाचं तोंड पाहिल्याने माणसाला प्रत्यक्ष फायदा होतो, याचा वैज्ञानिक पुरावा नाही.
मात्र पारंपारिक पद्धतीने विचार केल्यास जुने लोक याला मोठं महत्व देतात आणि लाभ होतो, असं सांगतात.
मुंगसाचे निरीक्षण केल्याने वन्यजीवांविषयी कुतूहल आणि माहिती वाढू शकते.
मुंगूस साप, उंदीर, सरडे आणि विविध कीटकांची शिकार करू शकतो.
काही मुंगूस प्रजातींमध्ये सापाच्या विषातील काही न्यूरोटॉक्सिनविरुद्ध नैसर्गिक प्रतिकारक्षमता आढळते.
नर आणि मादी मुंगसामध्ये शरीररचनेतील फरक नेहमी सहज ओळखता येत नाही.