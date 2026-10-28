नर आणि मादी हत्ती कसे ओळखायचे?

Varsha Balhe
नर हत्ती आकाराने मादी हत्तींपेक्षा मोठे असतात. त्यांची उंची आणि वजनही तुलनेने जास्त असतं.
MALE VS FEMALE ELEPHANT
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नर हत्तीचं डोकं मोठं आणि गोलाकार दिसतं. तर मादी हत्तीचं डोकं तुलनेने लहान असतं.
MALE VS FEMALE ELEPHANT
esakal
नर हत्तींचे सुवे साधारणपणे जाड आणि लांब असतात. तर मादी हत्तींचे सुवे लहान असू शकतात. काही मादी हत्तींना सुवे नसतात.
MALE VS FEMALE ELEPHANT
esakal
मादी हत्तीच्या पुढच्या दोन पायांदरम्यान स्तन असतात. नर हत्तीमध्ये अशी रचना नसते.
MALE VS FEMALE ELEPHANT
esakal
मादी हत्ती आपल्या पिल्लांसह कळपात राहतात. तर नर हत्ती मोठे झाल्यावर बहुतेक वेळा एकटे किंवा इतर नर हत्तींसोबत राहतात.
MALE VS FEMALE ELEPHANT
esakal
नर हत्तींचं शरीर अधिक मजबूत आणि मोठं असतं. मादी हत्तींची शरीरयष्टी तुलनेने लहान असते.
MALE VS FEMALE ELEPHANT
esakal
हत्तीचा आकार, सुवे आणि शरीरयष्टी पाहून नर-मादीमधील फरक लक्षात येऊ शकतो. मात्र, फक्त एका लक्षणावरून ओळखण्यापेक्षा अनेक लक्षणं पाहणं योग्य ठरतं.
MALE VS FEMALE ELEPHANT
esakal
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