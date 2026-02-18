रक्तातील वाढलेली साखर अन् हाय बीपीवर रामबाण उपाय ठरतील 'या' डाळी

Aarti Badade
आजकाल चुकीची जीवनशैली आणि खाण्यापिण्याच्या अयोग्य सवयींमुळे तरुणांमध्येही बीपी आणि डायबिटीजचे प्रमाण वाढले आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, काही विशिष्ट डाळी आणि बीन्स रक्तातील साखर नैसर्गिकरित्या कमी करण्यास आणि रक्तवाहिन्यांवरील ताण कमी करण्यास मदत करतात.
मुग डाळ पचायला हलकी असते. तज्ज्ञांच्या मते, नियमित मुग डाळीचे सेवन केल्याने रक्तातील साखर (Blood Sugar) आणि ब्लड प्रेशर नियंत्रणात राहण्यास मोठी मदत होते.
मसूर डाळीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर आणि पोटॅशियम असते. हे घटक रक्तवाहिन्यांवरील दाब कमी करतात, ज्यामुळे हाय ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांना आराम मिळतो.
चणा डाळीतील फायबर आणि पोटॅशियम शरीरातील ब्लड ग्लुकोजची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करते. हे ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवण्यासाठी देखील प्रभावी मानले जाते.
या डाळींमध्ये असलेल्या फायबरमुळे कर्बोदकांचे पचन संथ गतीने होते, ज्यामुळे रक्तातील साखर अचानक वाढत नाही. म्हणूनच डायबिटीज रुग्णांनी या डाळी आवर्जून खाव्यात.
वरील माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित आहे. तुमच्या आहारात कोणताही मोठा बदल करण्यापूर्वी किंवा औषधे सुरू करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
