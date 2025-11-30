Netflix वर धडकी भरवणारी कथा, Mandala Murders मागील गूढ सत्य!

Sandip Kapde

सत्य

मंडला मर्डर्स ही मालिका पाहिल्यानंतर अनेकांना प्रश्न पडतो की ती खऱ्या घटनेवर आधारित आहे का.

लोकप्रियता

नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होताच या मालिकेने ओटीटीवर प्रचंड लोकप्रियता मिळवली.

उत्सुकता

कथेची शैली आणि थरार पाहून प्रेक्षकांमध्ये मालिकेबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.Mandala Murders

थ्रिलर

ही मालिका एक दमदार क्राइम-थ्रिलर असून सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत रहस्य कायम ठेवते.

काल्पनिक

मालिकेतील चरणदासपूर हे शहर पूर्णपणे काल्पनिक आहे आणि त्याचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही.

गैरसमज

अनेकांनी या शहराचा संबंध महाराष्ट्रातील चंद्रपूरशी जोडला, परंतु हा दावा चुकीचा आहे.

कथानक

कथा दोन पोलिस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीभोवती फिरते, जे एका गूढ खुनाचा तपास करत आहेत.

कलाकार

वाणी कपूर, वैभव राज गुप्ता, सुरवीन चावला आणि श्रिया पिळगावकर यांनी प्रभावी भूमिका साकारल्या आहेत.

प्रभाव

मालिकेतील अभिनय, लोकेशन आणि सिनेमॅटोग्राफीने प्रेक्षकांवर चांगला प्रभाव टाकला आहे.

व्हायरल

सोशल मीडियावर मालिकेबद्दल खऱ्या घटनेवर आधारित असल्याचा दावा व्हायरल झाला.

सत्यता

निर्मात्यांनी स्पष्ट केले आहे की कथा संपूर्णतः कल्पित असून वास्तवाशी तिचा दुरान्वयही नाही.

स्थान

चित्रीकरणासाठी खऱ्या शहरांचा वापर केल्यामुळे मालिका अधिक वास्तववादी दिसते.

प्रयागराज

अभिनेता वैभव राज गुप्ताने सांगितले की मालिकेचे काही महत्त्वाचे दृश्य प्रयागराज येथे शूट करण्यात आले.

सुरुवात

मालिकेचे चित्रीकरण 2023 मध्ये सुरू झाले होते.

अनुभव

गडद, भयावह वातावरण तयार करण्यासाठी निवडलेल्या लोकेशन्समुळे मालिकेचा अनुभव अधिक मजबूत झाला.

