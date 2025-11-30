Netflix वर धडकी भरवणारी कथा, Mandala Murders मागील गूढ सत्य!

Sandip Kapde
मंडला मर्डर्स ही मालिका पाहिल्यानंतर अनेकांना प्रश्न पडतो की ती खऱ्या घटनेवर आधारित आहे का.
नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होताच या मालिकेने ओटीटीवर प्रचंड लोकप्रियता मिळवली.
कथेची शैली आणि थरार पाहून प्रेक्षकांमध्ये मालिकेबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.Mandala Murders
ही मालिका एक दमदार क्राइम-थ्रिलर असून सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत रहस्य कायम ठेवते.
मालिकेतील चरणदासपूर हे शहर पूर्णपणे काल्पनिक आहे आणि त्याचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही.
अनेकांनी या शहराचा संबंध महाराष्ट्रातील चंद्रपूरशी जोडला, परंतु हा दावा चुकीचा आहे.
कथा दोन पोलिस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीभोवती फिरते, जे एका गूढ खुनाचा तपास करत आहेत.
वाणी कपूर, वैभव राज गुप्ता, सुरवीन चावला आणि श्रिया पिळगावकर यांनी प्रभावी भूमिका साकारल्या आहेत.
मालिकेतील अभिनय, लोकेशन आणि सिनेमॅटोग्राफीने प्रेक्षकांवर चांगला प्रभाव टाकला आहे.
सोशल मीडियावर मालिकेबद्दल खऱ्या घटनेवर आधारित असल्याचा दावा व्हायरल झाला.
निर्मात्यांनी स्पष्ट केले आहे की कथा संपूर्णतः कल्पित असून वास्तवाशी तिचा दुरान्वयही नाही.
चित्रीकरणासाठी खऱ्या शहरांचा वापर केल्यामुळे मालिका अधिक वास्तववादी दिसते.
अभिनेता वैभव राज गुप्ताने सांगितले की मालिकेचे काही महत्त्वाचे दृश्य प्रयागराज येथे शूट करण्यात आले.
मालिकेचे चित्रीकरण 2023 मध्ये सुरू झाले होते.
गडद, भयावह वातावरण तयार करण्यासाठी निवडलेल्या लोकेशन्समुळे मालिकेचा अनुभव अधिक मजबूत झाला.
