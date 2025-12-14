वेंगुर्ला - निळेशार समुद्रकिनारा, ऐतिहासिक बंदर अन् मासेप्रेमींसाठी पर्वणी

Pranali Kodre

वेंगुर्ला

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील एक प्रसिद्ध तालुका म्हणजे वेंगुर्ला. वेंगुर्ला हे तालुक्याचे गाव असून येथे सुंदर समुद्रकिनाराही आहे.

Vengurla, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

महत्त्वाचे बंदर

कोकण किनारपट्टीवरील वेंगुर्ला हे महत्त्वाचे बंदर आहे.

Vengurla, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

प्रमुख व्यापारी केंद्र

तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळातही आशिया खंडातील पश्चिम किनाऱ्यावरील हे आयात-निर्यातीचे प्रमुख व्यापारी केंद्र होते. पोर्तुगीज आणि डच अधिकाऱ्यांनी हे बंदर बनवून येथे सत्ता स्थापन केली होती.

Vengurla, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

पर्यटनासाठी उत्तम ठिकाण

निळाशार समुद्र, हिरवागार परिसर आणि स्वच्छ हवा यामुळे वेंगुर्ला पर्यटनासाठीही एक उत्तम ठिकाण आहे.

Vengurla, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

इतर पर्यटन स्थळं

समुद्रकिनारा आणि बंदराशिवाय सागर बंगला, दीपगृह, क्रॉफर्ड मार्केटची प्रतिकृती असलेलं वेंगुर्ला मार्केट, दाभोली मठ, निशाण तलाव हे वेंगुर्ल्यातील पर्यटन स्थळं आहेत.

Vengurla, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

सारगेश्वर शिवमंदिर

वेंगुर्ल्याजवळच समुद्र किनाऱ्यावरील सारगेश्वर हे शिवमंदिरही पर्यटकांना आकर्षित करते.

Vengurla, Sindhudurg

|

Sakal

मासेप्रेमींसाठी पर्वणी

वेंगुर्ल्यात मासेप्रेमींना मासे खाण्याचा यथेच्छ आनंद घेता येतो. बंदराच्या ठिकाणी मासेमारी मोठ्या प्रमाणात होते. मासेमारीच्या हंगामात ताज्या मासळीचा आनंद घेता येतो.

Sea Food

|

Sakal

पर्यटकांसाठी उत्तम सोय

वेंगुर्ला हे तालुक्याचे ठिकाण असल्याने वाहतुक, निवास आणि भोजनाची उत्तम सोय येथे आहे. वेंगुर्ल्यात बसस्थानक असून जवळचे रेल्वेस्थानक सावंतवाडी रोड आहे.

Vengurla, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

पर्यटनासाठी उत्तम कालावधी

ऑक्टोबर ते मे हा कालावधी पर्यटनासाठी उत्तम आहे.

Vengurla, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

Konkan: देवगड - हापूस आंब्याची राजधानी अन् सुंदर समुद्रकिनारा

Devgad, Sindhudurg

|

X/maha_tourism

येथे क्लिक करा