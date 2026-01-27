Mangal Dosha: कुंडलीत मंगळदोष असल्यास काळजी करू नका! 'या' सोप्या उपायांनी दुःख दूर करा

Monika Shinde

मंगळीक

तुम्ही मंगळीक आहात का? मंगळ ग्रहाचे विशेष प्रभाव वैवाहिक आणि कौटुंबिक जीवनावर दिसतात. पण योग्य उपायांनी याचे नकारात्मक परिणाम कमी करता येतात.

तीन दृष्ट्या

मंगळ ग्रहाची तीन दृष्ट्या आहेत: चौथी, सातवी आणि आठवी. या दृष्ट्या जीवनातील संबंध आणि कुटुंबातल्या वादांवर प्रभाव टाकतात.

कुठल्या भावात आहे

मंगळ ग्रह कुठल्या भावात आहे, त्यानुसार परिणाम बदलतात. पहिला, चौथा, सातवा, आठवा आणि बारावा भाव विशेष महत्त्वाचे मानले जातात.

मांगलिक योग

मांगलिक योग असल्यास, विवाह योग्य जोडीदारासोबत करणे फार गरजेचे आहे. मागील अडचणी आणि संघर्ष टाळण्यासाठी ही पद्धत उपयोगी ठरते.

सांस्कृतिक उपाय

सोमवारला लाल वस्त्र धारण करा, मंगळ देवाची पूजा करा आणि हनुमान किंवा मारुती मंदिरात भेट द्या.

धन आणि आरोग्यासाठी

धन आणि आरोग्यासाठी विशेष उपाय करा. मंगळ ग्रहाचे प्रभाव संतुलित ठेवण्यासाठी चांदी, मंगळ द्रव्य किंवा लाल मोत्याचा उपयोग लाभदायक ठरतो.

मनःशांतीसाठी

मनःशांतीसाठी नियमित प्रार्थना आणि ध्यान करा. सकारात्मक विचार आणि संयम जीवनातील संकटे कमी करतात आणि समाधान वाढवतात.

