चटपटीत आंब्याचे लोणचे बनवायचे आहे? मग 'या' मसाल्यांचा वापर नक्की करा

Aarti Badade

लोणच्यासाठी योग्य मसाल्यांचे महत्त्व

उन्हाळ्यात लोणचे घालणे ही एक परंपरा आहे, पण ते चविष्ट होण्यासोबतच दीर्घकाळ टिकण्यासाठी मसाल्यांचे अचूक प्रमाण असणे गरजेचे असते.

मोहरी आणि मेथीचा स्वाद

लोणच्याला खास चव देण्यासाठी पिवळी व काळी मोहरी वापरावी; तसेच भाजलेली मेथी लोणच्याचा सुवास वाढवते आणि पचनासाठीही उत्तम ठरते.

बडीशेप आणि हळदीची कमाल

बडीशेपमुळे लोणच्याला फ्रेश आणि गोडसर फ्लेवर मिळतो, तर हळद आपल्या 'अँटी-बॅक्टेरियल' गुणधर्मांमुळे लोणचे खराब होऊ देत नाही.

तिखट आणि मिठाचे संतुलन

झणझणीत चवीसाठी चांगल्या प्रतीचे लाल तिखट वापरावे आणि लोणचे मुरवण्यासाठी व टिकवण्यासाठी मिठाचे प्रमाण योग्य असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मोहरीच्या तेलाचे संरक्षण

आंब्याचे लोणचे मोहरीच्या तेलाशिवाय अपूर्ण आहे; हे तेल एक नैसर्गिक प्रिजर्वेटिव्ह म्हणून काम करते आणि लोणच्याला बुरशीपासून वाचवते.

पारंपरिक चवीचा वारसा

या सर्व मसाल्यांच्या योग्य मिश्रणामुळे लोणच्याला अस्सल पारंपरिक चव मिळते आणि जेवणाची लज्जत कैक पटीने वाढते.

वर्षभर टिकणारे लोणचे

योग्य मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले हे लोणचे वर्षभर टिकते. तर मग या हंगामात हे मसाले वापरून लोणचे नक्की बनवून पहा!

