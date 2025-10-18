जरांगे चढले घोड्यावर, चष्मा घालून फोटोशूट

संतोष कानडे

मराठवाडा

मागच्या काही दिवसांमध्ये मराठवाड्यात चष्म्यावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरु असल्याचं दिसतंय

मनोज जरांगे

मनोज जरांगे पाटलांनी धनंजय मुंडेंवर टीका करताना 'परळीचा चष्मा' असा टीपिकल उल्लेख केला

चष्म्यावाला

त्यांच्या 'चष्म्यावाला' या टिपण्णीला शुक्रवारी ओबीसी मेळाव्यात धनंजय मुंडेंनी उत्तर दिलं

धनंजय मुंडे

माझा चष्मा एवढाच आवडतो तर घेऊन जा, असं धनंजय मुंडे म्हणाले. तसेच त्यांनी आपल्या डोळ्यांना काय त्रास होतो हेही सांगितलं

चष्मा

भाषणादरम्यान धनंजय मुंडेंनी चष्मा काढून आपल्या डोळ्यांना काहीही झालेलं नाही, असं म्हटलं

धनंजय मुंडे

मला जसा चष्मा वपून दिसतो, तसा तुम्हाला दिसेल का? असंही धनंजय मुंडे म्हणाले होते

धनत्रयोदशी

दरम्यान, शनिवारी धनत्रयोदशीच्या दिवशी मराठा सेवकांनी अंतरवली सराटीमध्ये खास घोडा आणला होता

फोटोशूट

या घोड्याची पूजा झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील घोड्यावर बसले आणि फोटोशूट केलं

गॉगल

केवळ घोड्यावर बसले नाहीत तर त्यांनी डोळ्यावर काळा गॉगल घातला होता.

व्हायरल

मनोज जरांगे पाटलांचे हे फोटो व्हायरल झाले आहेत. मराठा बांधवांनी हातोहात फोटो शेअर केले

