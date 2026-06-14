मॅन्युअल कार खरेदी करावी की ऑटोमेटिक?

Aarti Badade
मॅन्युअल कारमध्ये ड्रायव्हरला गाडीच्या स्पीडनुसार स्वतः क्लच दाबावा लागतो आणि मॅन्युअली गियर बदलावा लागतो.
Manual vs automatic car which is better
Sakal
मॅन्युअल कारमुळे गाडीच्या गतीवर ड्रायव्हरचे पूर्ण नियंत्रण राहते, तसेच ऑटोमेटिकच्या तुलनेत हिची सुरुवातीची किंमत कमी असते.
Manual vs automatic car which is better
Sakal
यात वारंवार क्लच दाबण्याची आणि गियर बदलण्याची कटकट नसल्यामुळे, शहरातील भयंकर ट्रॅफिकमध्ये ड्रायव्हिंग अत्यंत आरामदायक होते.
Manual vs automatic car which is better
Sakal
जे लोक पहिल्यांदाच कार चालवायला शिकत आहेत, त्यांच्यासाठी कमी टेन्शन आणि सोप्या मेकॅनिझममुळे ऑटोमेटिक कार सर्वोत्तम मानली जाते.
Manual vs automatic car which is better
Sakal
ऑटोमेटिक ट्रान्समिशनमध्ये प्रगत तंत्रज्ञान असल्याने मॅन्युअल कारच्या तुलनेत हिच्या सर्व्हिसिंग आणि मेंटेनेंसचा खर्च थोडा जास्त असू शकतो.
Manual vs automatic car which is better
Sakal
लांबचा प्रवास किंवा डोंगराळ (पहाडी) भागांसाठी मॅन्युअल कार बेस्ट आहे, तर रोजच्या शहरातील ट्रॅफिकसाठी ऑटोमेटिक कार सुविधाजनक ठरते.
Manual vs automatic car which is better
Sakal
जर तुमचे बजेट कमी असेल तर मॅन्युअल कार निवडा, आणि जर तुम्हाला रोजच्या ट्रॅफिकमध्ये आराम हवा असेल तर ऑटोमेटिक कार खरेदी करा.
Manual vs automatic car which is better
Sakal
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Sakal