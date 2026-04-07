मराठ्यांच्या नौदलाची राजधानी, 'या' किल्ल्यावरून अख्ख्या अरबी समुद्रावर राज्य केलं

Anushka Tapshalkar

जयगड किल्ला – कोकणचा अभिमान

जयगड हा रत्नागिरीतील समुद्रकिनाऱ्यावर उभा असलेला भव्य सागरी किल्ला आहे.

Jaigad Fort Tourism

अनोखं लोकेशन

हा किल्ला शास्त्री नदी आणि अरबी समुद्राच्या संगमाजवळ वसलेला आहे.

Jaigad Fort Tourism

इतिहासाची साक्ष

जयगड किल्ल्याचा इतिहास विजापूर सुलतानांपासून कान्होजी आंग्रे आणि नंतर इंग्रजांपर्यंतचा प्रवास दर्शवतो.

Jaigad Fort Tourism

मराठ्यांचं नौदल सामर्थ्य

सरखेल कान्होजी आंग्रेंनी येथे एक मजबूत नौदल तळ उभारला.

Jaigad Fort Tourism

अभेद्य वास्तुरचना

किल्ल्याची वास्तुरचना जाड तटबंदी, बुरुज, गुप्त मार्ग आणि पाण्याच्या उत्तम व्यवस्थेने समृद्ध आहे.

Jaigad Fort Tourism

निसर्गाचा अप्रतिम नजारा

कड्यावरून दिसणारा अथांग समुद्र आणि थक्क करणारा सूर्यास्त मन मोहून टाकतो.

Jaigad Fort Tourism

ट्रेक आणि अॅडव्हेंचर

हा ट्रेक १.५ ते २ तासांचा असून सोपा आणि रोमांचक अनुभव देतो.

Jaigad Fort Tourism

भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळ

ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी हा कालावधी थंड आणि सुखद हवामानासाठी योग्य आहे.

Jaigad Fort Tourism

जवळची आकर्षणं

जयगड दीपगृह, गणपतीपुळे बीच आणि करहाटेश्वर मंदिर हे परिसरातील प्रमुख आकर्षणस्थळे आहेत.

Jaigad Fort Tourism

