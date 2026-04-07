मराठ्यांच्या नौदलाची राजधानी, 'या' किल्ल्यावरून अख्ख्या अरबी समुद्रावर राज्य केलं

जयगड हा रत्नागिरीतील समुद्रकिनाऱ्यावर उभा असलेला भव्य सागरी किल्ला आहे.
हा किल्ला शास्त्री नदी आणि अरबी समुद्राच्या संगमाजवळ वसलेला आहे.
जयगड किल्ल्याचा इतिहास विजापूर सुलतानांपासून कान्होजी आंग्रे आणि नंतर इंग्रजांपर्यंतचा प्रवास दर्शवतो.
सरखेल कान्होजी आंग्रेंनी येथे एक मजबूत नौदल तळ उभारला.
किल्ल्याची वास्तुरचना जाड तटबंदी, बुरुज, गुप्त मार्ग आणि पाण्याच्या उत्तम व्यवस्थेने समृद्ध आहे.
कड्यावरून दिसणारा अथांग समुद्र आणि थक्क करणारा सूर्यास्त मन मोहून टाकतो.
हा ट्रेक १.५ ते २ तासांचा असून सोपा आणि रोमांचक अनुभव देतो.
ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी हा कालावधी थंड आणि सुखद हवामानासाठी योग्य आहे.
जयगड दीपगृह, गणपतीपुळे बीच आणि करहाटेश्वर मंदिर हे परिसरातील प्रमुख आकर्षणस्थळे आहेत.
