विदर्भात पहिल्यांदा कोणत्या मराठा सरदारांचे आगमन झाले आणि कसे?

Sandip Kapde

पार्श्वभूमी

शिवछत्रपतींच्या काळापासून मराठ्यांचा विदर्भाशी संबंध निर्माण होण्यास सुरुवात झाली होती.

Maratha Sardars Arrive in Vidarbha

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स्वाऱ्या

राजाराम छत्रपतींच्या काळात मराठ्यांनी वऱ्हाड आणि विदर्भावर लष्करी स्वाऱ्या सुरू केल्या.

Maratha Sardars Arrive in Vidarbha

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esakal

रघुजीराजे

रघुजीराजे भोसले यांच्या काळात विदर्भात मराठ्यांचे आगमन आणि स्थायिक होण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात घडली.

Maratha Sardars Arrive in Vidarbha

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esakal

सरदार

नागपूरकर भोसल्यांच्या बखरीनुसार रघुजीराजांसोबत काही मराठा सरदार प्रथमच विदर्भात आले.

Maratha Sardars Arrive in Vidarbha

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करांडे

रघुजी करांडे हे या सरदारांपैकी एक असून त्यांनी विदर्भातील लष्करी आणि राजकीय घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Maratha Sardars Arrive in Vidarbha

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esakal

वाघ

आनंदराव वाघ हे रघुजीराजांसोबत विदर्भात आलेल्या प्रमुख मराठा सरदारांमध्ये होते.

Maratha Sardars Arrive in Vidarbha

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esakal

घाडगे

बाबाजी घाडगे झुंजारराव यांचाही रघुजीराजांसोबत विदर्भात आलेल्या सरदारांच्या यादीत उल्लेख आहे.

Maratha Sardars Arrive in Vidarbha

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esakal

शिरके

संभाजी शिरके हे देखील या सुरुवातीच्या मराठा सरदारांमध्ये असल्याचे बखरीत नमूद केले आहे.

गुजर

जानराव गुजर यांचा समावेशही रघुजीराजांसोबत विदर्भात आलेल्या सरदारांमध्ये करण्यात आला आहे.

Maratha Sardars Arrive in Vidarbha

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esakal

संगम

नवीन भाषा, खाद्यसंस्कृती आणि गोंड संस्कृतीशी झालेल्या संपर्कातून पुढे विदर्भात मराठा आणि स्थानिक संस्कृतीचा अनोखा संगम निर्माण झाला.

Maratha Sardars Arrive in Vidarbha

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esakal

अमरावतीजवळ २६८ वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं? या मराठा योद्ध्याने गाजवलं होतं रणांगण! 

Maratha sardars during Raghuji Bhonsle’s expansion in Vidarbha.

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