मराठ्यांनी मुघल साम्राज्याचा पाया कसा हादरवला?

संतोष कानडे

स्वराज्य

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करून मुघल सत्तेला महाराष्ट्रात मोठे आव्हान दिले.

मुघल

मराठ्यांच्या गनिमी काव्याच्या युद्धनीतीमुळे मुघल सैन्याला मोठा फटका बसला.

आग्रा

पुरंदर, सुरत आणि आग्रा यांसारख्या घटनांनी मुघल सत्तेवरील दबाव वाढवला.

औरंगजेब

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळातही मराठ्यांनी औरंगजेबाशी दीर्घ संघर्ष सुरू ठेवला.

आर्थिक शक्ती

औरंगजेब स्वतः दक्षिणेत उतरल्याने मुघल साम्राज्याची मोठी मनुष्यबळ आणि आर्थिक शक्ती खर्ची पडली.

जलद हालचाली

मराठ्यांनी किल्ले, डोंगराळ प्रदेश आणि जलद हालचालींचा प्रभावी वापर केला.

संघर्ष

राजाराम महाराजांच्या काळात संघर्ष महाराष्ट्राबाहेरही विस्तारला.

लढा

महाराणी ताराबाईसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली मुघलांविरुद्धचा लढा मराठ्यांनी पुढे सुरू ठेवला.

दक्षिणेवरील पकड

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघलांची दक्षिणेवरील पकड झपाट्याने कमकुवत झाली.

धक्का

पुढे मराठ्यांनी उत्तर भारतातही प्रभाव वाढवत मुघल साम्राज्याच्या राजकीय व आर्थिक पायाला मोठा धक्का दिला.

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