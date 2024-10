ब्रिटीश नसते, तर भारतावर मराठ्यांच राज्य असतं?

जर ब्रिटिश नसते तर... त्यावेळी त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले, ज्यातील एक प्रश्न होता की जर ब्रिटिश आले नसते, तर भारताचा इतिहास कसा असता?

Marathas would be ruling India, if British never stepped on Indian Land said Shashi Tharoor once | Sakal