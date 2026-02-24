प्राजक्ता माळीचा हॉट अंदाज! नो ब्लाऊज फोटो पाहून चाहते घायाळ

Apurva Kulkarni
चाहत्यांमध्ये प्राजक्ता माळीची मोठी क्रेज आहे. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेतून तिला प्रसिद्धी मिळाली.
प्राजक्ताने तिच्या करिअरमध्ये अनेक मालिका सिनेमांमधून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली.
दरम्यान अशातच आता प्राजक्ताने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केलेत.
प्राजक्ताच्या दागिन्याच्या ब्रॅण्डचे ते फोटो आहेत. फोटोमध्ये प्राजक्ताने नो ब्लाऊज शुट केलय.
तिचा हा आगळावेगळा लूक पाहून चाहते घायाळ झालेत. तिच्या पोजने दागिन्यांकडे सुद्धा लक्ष वेधलय.
फोटोमध्ये पाठमोऱ्या बसलेल्या प्राजक्ताने तिच्या प्राजक्तराजचे दागिने घातले होते. यावेळी कानातले, नथ, भरजरी दागिने असा श्रृगार केला होता.
प्राजक्ताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून सोशल मीडियावर हे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताय.
